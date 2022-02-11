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Украина в ЕС и НАТО и мощная роль Европы в мире: Кулеба объявил о новой стратегии безопасности

11 февраля 2022, 08:12
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Европа должна отбросить страхи и нерешительность и укрепить свои отношения с Украиной, сказал Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба
Украина может вывести Европу на новый уровень влияния в глобальной политике – Кулеба / УНИАН

Киев предлагает Европе новую стратегию безопасности, которая может состоять из трех элементов. Первый – укрепление Евросоюза, Североатлантического альянса и создание малых альянсов, включая сотрудничество Украины с Литвой, Турцией и Польшей. Второй элемент должен предусматривать санкции против России как механизм сдерживания агрессии Москвы. Третий аспект должен подразумевать интеграцию Украины в НАТО и ЕС. Подобный шаг может вывести Европу на новый уровень влияния на мировой арене. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, в ходе своего выступления во Французском институте международных отношений в рамках дискуссии Украина-Франция он рассказал о том, что Киев предлагает свои версию стратегию европейской безопасности, которая включает три уровня.

Усиление ЕС с НАТО и стратегия "сети малых альянсов"

Первый – усиление крупных блоков и организаций, таких как Евросоюз и Североатлантический альянс, и образование "сети дополнительных малых альянсов". Речь идет о сотрудничестве Украины, Литвы и Польша в рамках Люблинского треугольника, Ассоциированного трио Украины, Грузии и Молдовы, формата отношений Украины и Турции, а также других союзах.

"Развитие европейской сети малых альянсов будет способствовать гибкости всей архитектуры безопасности, а не ее дроблению. Децентрализация позволит сохранить устойчивость в период антагонизма в международных отношениях. Затем эта сеть связей интегрируется в новый порядок безопасности, который будет прочнее и устойчивее нынешнего", - полагает Кулеба.

Санкции против России

Второй уровень, по мнению Кулебы, должен включать пакет санкционных ограничений против России. Санкции должны быть "сдерживающим фактором против каких-либо попыток покуситься на европейскую архитектуру безопасности" даже после того, как ситуация с Украиной изменится.

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Украина в ЕС и НАТО

Третий элемент – "готовность к новым и большим амбициям", среди которых вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

Как полагает глава МИД, европейская и евроатлантическая интеграция Украины может вывести Европу на новый уровень. Однако для этого европейскому сообществу следует пересмотреть свои отношения с Киевом. Их нужно рассматривать напрямую, а не сквозь призму отношений с РФ.Читайте такжеТребования России – заряженный револьвер на столе: Кулеба резко разнес ультиматумы Кремля по НАТО

"Украина и есть именно тот потенциал Европы, который способен вывести ее на новый уровень влияния на глобальной арене. Для этого нужно отбросить страхи, мнимую усталость от расширения и нерешительность, посмотреть своими глазами на будущее. Нужно взглянуть на Украину через призму ваших отношений с Украиной, а не через призму отношений с Россией", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Ответ США и НАТО на ультиматумы России по Украине

В январе состоялись консультации по безопасности, в которых принимали участие США, НАТО и РФ. Дискуссии проходили на фоне повышенной концентрации российских войск у границ Украины и обвинений Москвы в угрозах Альянса своим границам.

Россия выдвинула Западу ряд требований, среди которых нерасширение НАТО на восток, отказ от включения в блок новых организаций, в том числе и Украины, и отвод военной инфраструктуры из Европы на позиции 1997 года.

Представитель Штатов на переговорах, замгоссекретаря Венди Шерман заявила, что Вашингтон не пойдет на требования Москвы по Украине в НАТО и нерасширению блока безопасности на восток.

Российский представитель, замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что Россия не собирается атаковать Украину, но требует гарантий, согласно которым Украина и Грузия, дескать, никогда не смогут вступить в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг требования России и заявил, что Украина, Грузия и Молдова имеют право вступить в Альянс, а российское государство должно вывести свои войска с их территорий.

При этом Столтенберг предупредил Россию о том, что если Москва пойдет на новую военную операцию против Украины, военно-политический блок Запада усилит свое присутствие в Восточной Европе.

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