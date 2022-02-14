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У Путина назвали отказ Украины от НАТО "шагом к стабилизации обстановки"

14 февраля 2022, 13:52
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Спикер Кремля заявил, что это помогло бы переговорам по так называемым "гарантиям безопасности".

Песков
Дмитрий Песков / Reuters

У президента России Владимира Путина заявили, что официально зафиксированный отказ Украины от НАТО стал бы "шагом к стабилизации обстановки".

В частности, помог бы переговорам по так называемым "гарантиям безопасности", пишет "РБК-Украина".

"Безусловно, каким-то образом зафиксированный, подтвержденный отказ Украины от идеи вступления в НАТО... Безусловно, это был бы шаг, который бы существенно способствовал формулировке более значимого ответа на российские озабоченности", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Отказ" Украины от НАТО: что было ранее

Как сообщал Главред, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в в эфире ВВС Radio 5 допустил отказ от членства Украины в НАТО, чтобы не было войны с РФ.

На вопрос, рассматривает ли Киев возможность отложить свои планы по членству в НАТО, несмотря на то, что это прописано в украинской конституции, Пристайко ответил: "Мы могли бы, особенно когда нам угрожали, шантажировали и подталкивали к этому".

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В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали слова посла Украины в Великобритании. Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что эти слова вырваны из контекста.

Позже дипломат внес ясность в свое заявление об отказе Украины от НАТО. Пристайко подчеркнул, что Украина не будет пересматривать план по вступлению в Североатлантический альянс.

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Автор: Сергей Кущ
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новости России НАТО Дмитрий Песков
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