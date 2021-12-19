"Нас обманули": Украина требует компенсацию за отказ от ядерного оружия

В Украине заговорили о компенсации за отказ от ядерного оружия / euobserver.com

После отказа от ядерного оружия в 90-х годах Украина не получила никакой компенсации, заявил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов.

По его словам, Украину в этом вопросе просто "обманули". Об этом он подчеркнул в эфире Апостроф TV.

Секретарь СНБО говорит о том, что Украина должна получить компенсацию за отказ от ядерного статуса в Будапештском меморандуме.

"В 1994 году, когда нас, я извиняюсь, обманули, когда боеголовки ядерные забрали, передали куда? США договорились, что их забирает Российская Федерация. РФ забрала к себе эти ядерные компоненты и сегодня шантажирует весь мир, в том числе и США. Мы имеем за это получить компенсацию. Никакой денежной компенсации адекватной за это для нашей страны не было", – добавил Данилов.

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Напомним, ранее в Беларуси заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО.

Там также считают, что плацдарм против России НАТО якобы создает в Украине.

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