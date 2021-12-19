"Нас обманули": Украина требует компенсацию за отказ от ядерного оружия

Алексей Данилов прокомментировал отказ Украины от ядерного оружия.
После отказа от ядерного оружия в 90-х годах Украина не получила никакой компенсации, заявил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов.
По его словам, Украину в этом вопросе просто "обманули". Об этом он подчеркнул в эфире Апостроф TV.
Секретарь СНБО говорит о том, что Украина должна получить компенсацию за отказ от ядерного статуса в Будапештском меморандуме.
"В 1994 году, когда нас, я извиняюсь, обманули, когда боеголовки ядерные забрали, передали куда? США договорились, что их забирает Российская Федерация. РФ забрала к себе эти ядерные компоненты и сегодня шантажирует весь мир, в том числе и США. Мы имеем за это получить компенсацию. Никакой денежной компенсации адекватной за это для нашей страны не было", – добавил Данилов.
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Напомним, ранее в Беларуси заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО.
Там также считают, что плацдарм против России НАТО якобы создает в Украине.
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Будапештский меморандум
Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия – Будапештский меморандум – это соглашение, которое подписали лидеры Украины, России, США и Великобритании 5 декабря 1994 года.
Документом гарантируется, что страны-подписанты соглашения, в связи с добровольным отказом от ядерного оружия, не будут применять военные или политические меры в отношении Украины.
США, Великобритания и Франция гарантировали уважение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и неприменение в отношении государства политических или военных мер.
После начала российско-украинского конфликта, в результате которого был аннексирован Крым и оккупирован Донбасс, консультации в рамках Будапештского меморандума не проводились.