У Лукашенко заявили о "плацдарме НАТО" в Украине и пригрозили "ядерной дубинкой"

Александр Лукашенко / president.gov.by

Беларусь готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в интервью телеканалу RT Arabic, сообщает БелТА.

"Мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, — это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", — пояснил министр.

Глава МИД также отметил, что определенный плацдарм против России НАТО сейчас создает и в Украине.

"Мы видим, что численность военнослужащих США и НАТО, находящихся на территории Украины, возрастает", - сказал он.

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Министр добавил, что происходящее в Украине используется руководством Североатлантического альянса для наращивания возможностей в регионе.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что в случае внешней агрессии Беларусь пойдет на еще большее сближение с Россией, две страны станут одной военной базой.

Также ранее Лукашенко назвал "выдумкой Запада" присоединение республики к России и заявил, что в рамках двух государств они создадут союз, который станет значительно сильнее унитарного. На западном направлении Минск и Москва создали единую армию, а в случае конфликта белорусское государство поддержит вся западная часть российских войск.

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