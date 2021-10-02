"Единая военная база с РФ": Лукашенко рассказал, как его защитит Путин в случае внешней агрессии

Лукашенко рассказал, как его защитит Путин в случае внешней агрессии / Reuters

В случае внешней агрессии Беларусь пойдет на еще большее сближение с Россией, две страны станут одной военной базой, заявил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

В интервью CNN, текст которого приводит "СБ.Беларусь сегодня", Лукашенко рассказал, что на территории республики нет ни одной иностранной базы, кроме двух баз России гражданского назначения.

"Это база с советских времен, в Советском Союзе была построена, для раннего обнаружения пуска ядерных ракет с вашей территории. И вторая - база связи, посредством которой российские Вооруженные силы осуществляют связь со своим флотом в Атлантике. Вот и все базы" - пояснил он.

По его словам, там служат примерно 30-40 человек.

"Если нужно, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу для того, чтобы противостоять вашей (западных стран - ред.) агрессии. Если вдруг вы на это решитесь, или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать", - подчеркнул Лукашенко.

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Он утверждает, что вопрос о потере независимости Беларуси или ее вхождении в состав России в повестке дня двусторонних отношений не стоит.

"Мы давно являемся форпостом Союзного государства Беларуси и России. У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия. Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим. Поэтому разговоры, что когда-то будет этот форпост, безосновательны. При необходимости этот форпост будет создан в течение месяца", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал "выдумкой Запада" присоединение республики к России и заявил, что в рамках двух государств они создадут союз, который станет значительно сильнее унитарного. На западном направлении Минск и Москва создали единую армию, а в случае конфликта белорусское государство поддержит вся западная часть российских войск.

Читайте также"Базы НАТО" в Украине: в МИД поставили на место Лукашенко и ткнули носом в пропаганду РФТакже Лукашенко заявил о якобы развертывании американских войск у границ республики. По его словам, новым фронтом становится Украина, на территории которой, дескать, появляются тренировочные лагеря. Под видом лагерей в Украине якобы появляются базы НАТО. В связи с этим он и президент РФ Владимир Путин намерены реагировать на такие "действия" во избежание появления "иностранных войск" у границ государств.