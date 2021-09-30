Лукашенко сделал заявление по интеграции Беларуси с Россией и пригрозил Западу войной

Мы с Путиным достаточно умны, чтобы создать союз в рамках двух независимых государств - Лукашенко / Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал "выдумкой Запада" присоединение республики к России и заявил, что в рамках двух государств они создадут союз, который станет значительно сильнее унитарного. На западном направлении Минск и Москва создали единую армию, а в случае конфликта белорусское государство поддержит вся западная часть российских войск.

Как рассказал он в интервью CNN, фрагмент которого опубликован Telegram-каналом Пул первого, присоединение Беларуси к России является "абсолютной глупостью", которую, дескать, придумал Запад. В то время как Москва и Минск могут и при действующих условиях создать сильный союз.Читайте такжеРоссия поглощает Беларусь: Лукашенко заявил о "прорыве" по Союзному государству с Москвой

"Это абсолютная глупость. Мы с Путиным достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного. Такой вопрос повестки дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада", - отметил Лукашенко.

Кроме того, он добавил, что российское и белорусское государства на основе армии Беларуси уже создали единую армию. И если будет конфликт, то по словам главы РБ, вся западная часть войск РФ поддержит Минск.

"И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю", - сказал Лукашенко.

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Также он подчеркнул, что сейчас у дискуссий о "форпосте" на западной границе РФ не нет никаких оснований. Однако если это будет нужно, Россия и Беларусь создадут пункт обороны в течение месяца.

Присоединение Беларуси к России

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман заявлял о том, что президент России Владимир Путин изучает 2 варианта по Беларуси. Первый заключается в назначении Лукашенко на определенную должность в Союзном государстве, второй – в продолжении правления Лукашенко Беларусью, однако уже в условиях фактической аннексии республики.

Бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков считает, что Путин намерен править Россией еще 12 лет. Чтобы остаться у власти еще на два срока, он рассматривает вопрос присоединения белорусского государства.

Политолог Ольга Харламова говорила, что Минск опасается посягательства Москвы на свою власть в Беларуси. Поэтому российские войска после учений Запад-2021 должны покинуть территорию республики.