Путин намерен править Россией еще 12 лет: политик сделал заявление о планах Кремля по Беларуси

Путин ставит перед собой задачу быть президентом России до 2036 года – российский политик / Reuters

Использование темы войны для повышения рейтинга действующей власти в России сработало в 2014 году, однако ситуация изменилась. Если Москва запустит подобные сценарии, то результат будет противоположным ожидаемому. Действующий президент Владимир Путин будет стремиться стать главой государства еще на два срока, и новым маневром Кремля может оказаться игра с присоединением Беларуси. Об этом заявил российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что российская власть перед выборами устраивает "военные авантюры". И если в 2014 году такой сценарий на фоне всеобщей пропаганды сработал, то сейчас ситуация изменилась. Уровень жизни в течение последних лет снижается, а в момент, когда российские войска были сконцентрированы у границ Украины, закрытые опросы показали, что вопрос войны стал главным страхом россиян.

"Чем это закончилось? Был проведен закрытый соцопрос. У людей спросили, какие у них основные страхи – страх войны стал страхом практически №1. Это говорит о том, что российские граждане сейчас никакую военную авантюру не поддержат. И даже если российский режим нечто подобное попробует начать, то результат с точки зрения рейтинга будет ровно обратным", - объяснил Гудков.Читайте такжеПутин готовит для Беларуси "крымский сценарий"

По мнению политика, Путин ставит перед собой задачу переизбрания еще на два президентский срока. Сейчас речь идет о выборах президента России 2024 года. И теперь Кремлю нужна новая тактика, которая, скорее всего, будет связана с присоединением Беларуси.

"Поэтому основная игра у Путина – это 2024 год, Путин хочет пойти еще на два срока. С учетом того что многие от него устали, рейтинг снижается. Чтобы пойти на очередной срок, он должен гражданам России предложить снова что-то такое, чтобы все снова стали аплодировать и избрали его. Военно-политическая авантюра даст результат с точностью наоборот. Поэтому, скорее всего, будет какая-то игра Путина с Беларусью по присоединению", - подчеркнул Дмитрий Гудков.

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Российский политолог Дмитрий Орешкин ранее заявил, что президент РФ Владимир Путин по-прежнему не намерен присоединять оккупированные районы Донбасса. При этом Москва ставит перед собой задачу возвращения отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав Украины по сценарию Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что Россия настаивает на том, чтобы Украина для урегулирования военного конфликта на Донбассе пошла на переговоры с российскими незаконными вооруженными формированиями "ДНР" и "ЛНР" и предоставила данным территориям особый статус.