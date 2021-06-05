"Челюсти не разжимает": в России раскрыли планы Путина по "ЛДНР" и Украине

Путин отдаст Украине Донбасс только на условиях Кремля - эксперт / Reuters

Минские соглашения выполнили свою главную задачу – остановили большой военный конфликт на Донбассе. Данные договоренности не смогут полностью урегулировать конфликт, поскольку соглашения себя исчерпали. Президент РФ Владимир Путин не собирается присоединять ОРДЛО и готов вернуть данные территории только на условиях, которые выгодны Москве. Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин.

В эфире Апостроф Live он рассказал о том, что минские договоренности смогли остановить масштабный военный конфликт на Донбассе. Тогда нужно было подписывать любые документы, чтобы прекратить большую войну. С этой точки зрения соглашения свою задачу выполнили.

"То есть остановить настоящую войну, в которой бы участвовали танки, пушки, самолеты и так далее. И тут надо было подписать какой угодно документ с тем, чтобы просто прекратить уничтожение людей тысячами и изгнание беженцев миллионами. Минские соглашения, за что им низкий поклон, вышеупомянутую задачу решили. Никакой другой задачи они решать не могут", - полагает политолог.

По его словам, Россия не планирует присоединять оккупированные районы Донбасса, так как это обернется колоссальными издержками. В то же время Москва стремится к тому, чтобы ОРДЛО вернулись в состав Украины на выгодных для Кремля условиях, при которых россияне будут контролировать ситуацию на данных районах.Читайте такжеЗеленский запустил процесс "мирного урегулирования конфликта на Донбассе"

"Путин, как крокодил, челюсти не разжимает. Поэтому возвращать назад под управление Киева "ДНР" и "ЛНР" он ни в коей мере не собирается. В то же время, он их не собирается инкорпорировать в состав РФ, потому что это связано с чудовищным количеством издержек: финансовых, дипломатических и каких угодно. Ему выгодно держать это гниющее образование формально в составе Украины с тем, чтобы ситуацию определял Кремль, а за разбитые горшки платила Украина", - отметил Орешкин.

Также он добавил, что Минские соглашения фактически в тупике: Киев не собирается организовывать выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до тех пор, пока там присутствуют российские войска. Россия, в свою очередь, не будет выводить вооруженные формирования, так как в таком случае Украина получит шанс вернуть ОРДЛО на выгодных условиях.Читайте такжеУ Путина разразились ультиматумом в адрес Киева по ситуации с войной на Донбассе

"Уже понятно, что Украина не будет проводить выборы, пока там российские войска, а Россия не будет выводить войска, потому что как только она их выведет, так "ДНР-ЛНР", как спелое яблоко, упадут в лукошко Киева. Поэтому эта ситуация будет висеть долго", - подчеркнул Дмитрий Орешкин.

Переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Банковая и Кремль уже ведут переговоры о возможности организации встречи украинского гаранта с российским главой государства Владимиром Путиным.

В Кремле подтвердили, что такие переговоры действительно идут. С российской стороны ведет диалог заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Однако, как полагает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в Москве пока не уверены в том, что встреча Путина и Зеленского все-таки состоится.

Президент Зеленский полагает, что для урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе нужно вести переговоры в нормандском формате, проводить прямые переговоры с Путиным и подключить к дискуссии США.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Зеленский и Путин могут договориться по Донбассу. Существует вероятность согласования важных вопросов, однако решить проблему "ЛДНР" в ОРДЛО станет сложной задачей.