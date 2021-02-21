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Путин разрешит Лукашенко остаться президентом в обмен на аннексию Беларуси – политик

21 февраля 2021, 04:23
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Лукашенко будет просить у России "как можно больше денег", однако ему придется пойти на ряд условий, считает Леонид Гозман.

Путин
У Путина есть два варианта по Беларуси - Лукашенко / Reuters

Президент РФ Владимир Путин рассматривает две главные стратегии по ситуации с Беларусью. В рамках первой Александра Лукашенко назначат на важную должность в Союзном государстве, а на его место отправят малоизвестного политика. Вторая стратегия предполагает продолжение президентства Лукашенко с условием фактической аннексии Россией белорусской республики, сказал в эфире телеканала Украина 24 российский оппозиционер Леонид Гозман.

По его словам, в России изучают возможность присоединения Беларуси. Лукашенко на переговорах с Путиным будет просить максимально возможный кредит для обеспечения консолидации своего режима и поддержку российских силовиков.

Однако у Путина есть две стратегии по поводу возможных сценариев развития событий в Беларуси. Лукашенко либо перестанет быть президентом республики и получит должность в Союзном государстве, либо вынужден будет разменять свое президентство на фактическое присоединение РБ к России.Читайте такжеВ Беларуси назвали цель Лукашенко на переговорах с Россией по Союзному государству

"Первая стратегия - прогнать Лукашенко и назначить его на какую-нибудь ответственную должность в союзном государстве, чтобы он освободил место, и поставить туда тихого, скучного и мало кому известного технократа… Другой вариант – Путин разрешит ему остаться начальником в Беларуси, но за интеграцию, за вступление в Россию. Он вполне может его поддержать и сказать – оставайся, но за это будет что-то требовать, это не дается бесплатно. Требовать он может только одно – фактическую аннексию республики Беларусь", - считает Гозман.

При этом ситуация с легитимностью власть у Путина на данный момент гораздо лучше, нежели у Лукашенко в Беларуси. В России половина населения поддерживает Путина, другая часть выступает против. У Лукашенко поддержки практически нет, поэтому ситуации с аннексией республики станет оптимальной для его режима.Читайте такжеПутин намерен до сентября присоединить Беларусь и заплатит за это Лукашенко 3,5$ млрд – журналист

"Если Лукашенко проиграл выборы, и никто, кроме карателей, его не поддерживает, то у Путина народ раскололся примерно пополам... Ему есть на кого опираться, и для этой категории людей аннексия Беларуси была бы вполне позитивным сигналом. Поэтому я не вижу, чтобы он от этого отказывался", - подчеркнул Леонид Гозман.

Переговоры Путина и Лукашенко

  • Переговоры российского президента Владимира Путина и белорусского главы государства Александра Лукашенко должны состояться 22 февраля в Сочи. В Кремле подтвердили, что в рамках встречи будет идти речь о ситуации по дальнейшей интеграции двух государств. Российские СМИ утверждают, что Лукашенко попросит у России новый кредит, тогда как сам политик эти сведения опровергает.
  • В рамках Всебелорусского народного собрания Лукашенко заявлял, что Минск на данный момент устраивает договор о Союзном государстве с Россией, который предусматривает сохранение суверенитета республики, и заявил об отсутствии намерений вести переговоры об интеграции в данном формате. При этом он выразил готовность продолжать переговоры об усилении сотрудничества Беларуси и России.
  • Ранее Лукашенко также поручил изучить возможность внесения изменений в Конституцию, предусматривающих отказ Беларуси от нейтрального статуса.

новости России Александр Лукашенко Владимир Путин Союзное государство Леонид Гозман новости Беларуси
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