Лукашенко обрубил планы России по поглощению Беларуси

Минск готов к интеграционным процессам с Москвой при условии соблюдения интересов двух государств, сказал Александр Лукашенко.
Действующие механизмы Союзного государства России и Беларуси продолжают работать, поэтому на данный момент нет никакой потребности в пересмотре процессов интеграции двух государств. При этом существующие структуры власти предполагают сохранение белорусского суверенитета, сказал президент РБ Александр Лукашенко в ходе своего выступления на Всебелорусском народном собрании.
По его словам, сейчас Беларусь не готова к следующим этапам интеграции с Россией. Существующие сегодня органы власти в рамках Союзного государства еще не исчерпали своих возможностей.
"Этот процесс предполагает полное сохранение суверенитета обеих стран без формирования каких-либо новых наднациональных органов. Вся система органов Союзного государства создана, и она еще не отработала свое, она жизнеспособна. Она не может быть выброшена на свалку: это Парламентское собрание Союзного государства, Совет министров Союзного государства и, наконец, высший конституционный орган - Высший государственный совет. Нельзя перепрыгивать через этапы, нельзя перенапрягать обстановку ни в России, ни тем более в Беларуси", - отметил Лукашенко.Читайте такжеБорьба с США и НАТО: у Лукашенко раскрыли планы по войскам России и Беларуси
Также он добавил, что все предпосылки для развития расширенного взаимодействия Минска и Москвы по-прежнему остаются. Беларусь готова к дальнейшим переговорам, которые должны учитывать интересы двух государств на равноправной основе.
"Сегодня открыто заявляем о готовности к дальнейшей предметной работе по улучшению межотраслевого сотрудничества в рамках Союзного государства при соблюдении взаимных интересов и на основе равноправия двух участников союза", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Союзное государство России и Беларуси
- В ноябре госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявлял, что объединение двух стран не направлено на поглощение Россией белорусского государства. Он утверждал, что об этом свидетельствуют официальные документы и публичные заявления сторон.
- В конце декабря прошлого года российское издание The Insider опубликовало материалы, которые журналисты назвали документами управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Из них следовало, что в Кремле приняли решение создать в Беларуси партию Право народа, которая должна выступать за интеграцию с Россией и критиковать Александра Лукашенко. Главные задачи политической силы – продвижение вопросов конституционной реформы, масштабной приватизации государственного сектора и демонтажа цензуры в стране.