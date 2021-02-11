Лукашенко обрубил планы России по поглощению Беларуси

Лукашенко заявил, что сейчас механизмы Союзного государства не вредят суверенитету Беларуси / Reuters

Действующие механизмы Союзного государства России и Беларуси продолжают работать, поэтому на данный момент нет никакой потребности в пересмотре процессов интеграции двух государств. При этом существующие структуры власти предполагают сохранение белорусского суверенитета, сказал президент РБ Александр Лукашенко в ходе своего выступления на Всебелорусском народном собрании.

По его словам, сейчас Беларусь не готова к следующим этапам интеграции с Россией. Существующие сегодня органы власти в рамках Союзного государства еще не исчерпали своих возможностей.

"Этот процесс предполагает полное сохранение суверенитета обеих стран без формирования каких-либо новых наднациональных органов. Вся система органов Союзного государства создана, и она еще не отработала свое, она жизнеспособна. Она не может быть выброшена на свалку: это Парламентское собрание Союзного государства, Совет министров Союзного государства и, наконец, высший конституционный орган - Высший государственный совет. Нельзя перепрыгивать через этапы, нельзя перенапрягать обстановку ни в России, ни тем более в Беларуси", - отметил Лукашенко.Читайте такжеБорьба с США и НАТО: у Лукашенко раскрыли планы по войскам России и Беларуси

Также он добавил, что все предпосылки для развития расширенного взаимодействия Минска и Москвы по-прежнему остаются. Беларусь готова к дальнейшим переговорам, которые должны учитывать интересы двух государств на равноправной основе.

"Сегодня открыто заявляем о готовности к дальнейшей предметной работе по улучшению межотраслевого сотрудничества в рамках Союзного государства при соблюдении взаимных интересов и на основе равноправия двух участников союза", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Союзное государство России и Беларуси