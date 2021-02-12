Лукашенко объяснил планы Беларуси по ликвидации нейтрального статуса

Поправки по вопросам нейтралитета Беларуси могут внести в новую Конституцию.
Белорусский президент Александр Лукашенко поручил по завершению Всебелорусского собрания провести обсуждение и изложить возможные поправки в Конституцию страны, связанные с отказом государства от нейтрального статуса, сообщает РИА Новости.
По его словам, в ходе мероприятия со стороны военных и гражданских лиц появились инициативы о ликвидации в новой Конституции нейтрального статуса Беларуси. Политик отметил, что Минск на самом деле не проводит нейтральную политику, тем самым, возможно, нарушая Основной закон. В связи с этим возникает потребность обсудить ситуацию более детально и с возможным последующим внесением таких предложений в Конституцию.
"Разные люди подчеркивали – и военные, и невоенные - предлагая конституционно закрепить принцип, противоположный нейтралитету. Нет нейтралитета и, честно говоря, мы и не проводили курс, который был бы жестко связан с нейтралитетом, тем самым, возможно, нарушая конституцию…Жизнь менялась, и мы вынуждены были подстраиваться под эту жизнь, полагая, что нельзя постоянно менять конституцию. Поэтому, видимо, надо нам обсудить этот вопрос со специалистами и изложить по-иному эти требования", - сказал Лукашенко.Читайте такжеВ Беларуси рассказали о планах на переговоры Лукашенко и Путина
Также он добавил, что для реализации отказа от нейтрального статуса Беларуси нужно будет также принять концепцию национальной безопасности.
В сообщении подчеркивается, что министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в четверг, 11 февраля, заявил, что стремление республики к нейтралитету, которое зафиксировано в Конституции, не соответствует сегодняшним реалиям. Поэтому существуют предложения о пересмотре данной ситуации в контексте работы над изменениями в Основной закон.
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- В рамках Всебелорусского народного собрания глава республики Александр Лукашенко в четверг, 11 февраля, заявил, что в 2022 году в Беларуси будет проведена конституционная реформа. По словам президента, после принятия нового общественного договора в стране могут пройти демократические президентские выборы.
- Лукашенко также рассказал, что Беларусь пока не стремится к пересмотру работы механизмов Союзного государства с Россией, которые на данный момент предполагают сохранение полного суверенитета Москвы и Минска.
- Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что уже в феврале в ходе переговоров Лукашенко и Путина будут обсуждаться вопросы углубления интеграции двух государств.