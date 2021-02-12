Лукашенко объяснил планы Беларуси по ликвидации нейтрального статуса

Лукашенко заявил, что в Беларуси рассмотрят возможность отказа от нейтрального статуса в новой Конституции / Reuters

Белорусский президент Александр Лукашенко поручил по завершению Всебелорусского собрания провести обсуждение и изложить возможные поправки в Конституцию страны, связанные с отказом государства от нейтрального статуса, сообщает РИА Новости.

По его словам, в ходе мероприятия со стороны военных и гражданских лиц появились инициативы о ликвидации в новой Конституции нейтрального статуса Беларуси. Политик отметил, что Минск на самом деле не проводит нейтральную политику, тем самым, возможно, нарушая Основной закон. В связи с этим возникает потребность обсудить ситуацию более детально и с возможным последующим внесением таких предложений в Конституцию.

"Разные люди подчеркивали – и военные, и невоенные - предлагая конституционно закрепить принцип, противоположный нейтралитету. Нет нейтралитета и, честно говоря, мы и не проводили курс, который был бы жестко связан с нейтралитетом, тем самым, возможно, нарушая конституцию…Жизнь менялась, и мы вынуждены были подстраиваться под эту жизнь, полагая, что нельзя постоянно менять конституцию. Поэтому, видимо, надо нам обсудить этот вопрос со специалистами и изложить по-иному эти требования", - сказал Лукашенко.Читайте такжеВ Беларуси рассказали о планах на переговоры Лукашенко и Путина

Также он добавил, что для реализации отказа от нейтрального статуса Беларуси нужно будет также принять концепцию национальной безопасности.

В сообщении подчеркивается, что министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в четверг, 11 февраля, заявил, что стремление республики к нейтралитету, которое зафиксировано в Конституции, не соответствует сегодняшним реалиям. Поэтому существуют предложения о пересмотре данной ситуации в контексте работы над изменениями в Основной закон.

Беларусь новости