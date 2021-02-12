В Беларуси рассказали о планах на переговоры Лукашенко и Путина

Переговоры Лукашенко и Путина могут пройти в конце февраля.
Встреча главы Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина может состояться в конце февраля. В ходе переговоров стороны обсудят вопросы углубления интеграции двух государств, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел РБ Владимира Макея.
По его словам, сейчас проходят подготовительные мероприятия по организации встречи глав государств.
"Такая встреча планируется, прорабатывается в данный момент, готовятся соответствующие материалы… Скажем так, в конце февраля (может состояться )", - сказал белорусский дипломат.
При этом он выразил уверенность, что в рамках переговоров будут обсуждаться аспекты дальнейшей интеграции России и Беларуси.
"Более того, уверен, что на столе у них в повестке дня будут и конкретные вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции между нашими государствами", - подчеркнул Макей.Читайте такжеЭксперт объяснил, почему Лукашенко объявил о затяжных протестах в России
Переговоры Лукашенко и Путина
- Российские СМИ 11 февраля сообщили о том, что уже в феврале в Сочи должны состояться переговоры главы республики Беларусь Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным. По информации издания Коммерсант, белорусский президент намерен просить Москву предоставить Минску новый кредитный транш в размере 3 миллиардов долларов.
- Впрочем, в министерстве финансов Беларуси опровергли информацию о том, что республика запросила у России предоставление очередного кредитного транша. В ведомстве уточнили, что государства продолжают сотрудничество в рамках уже достигнутых договоренностей.
- Александр Лукашенко 11 февраля в ходе своего выступления на Всенародном белорусском собрании заявил, что Беларусь готова вести дальнейшие переговоры с Россией по вопросам интеграции, однако на данный момент Минск не готов к пересмотру механизмов Союзного государства, которые предполагают сохранение суверенитета государств.