В Беларуси рассказали о планах на переговоры Лукашенко и Путина

Лукашенко и Путин намерены обсудить вопросы дальнейшей интеграции Беларуси и России - МИД РБ / Скриншот RT

Встреча главы Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина может состояться в конце февраля. В ходе переговоров стороны обсудят вопросы углубления интеграции двух государств, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел РБ Владимира Макея.

По его словам, сейчас проходят подготовительные мероприятия по организации встречи глав государств.

"Такая встреча планируется, прорабатывается в данный момент, готовятся соответствующие материалы… Скажем так, в конце февраля (может состояться )", - сказал белорусский дипломат.

При этом он выразил уверенность, что в рамках переговоров будут обсуждаться аспекты дальнейшей интеграции России и Беларуси.

"Более того, уверен, что на столе у них в повестке дня будут и конкретные вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции между нашими государствами", - подчеркнул Макей.Читайте такжеЭксперт объяснил, почему Лукашенко объявил о затяжных протестах в России

Переговоры Лукашенко и Путина