В Беларуси раскрыли, будет ли Лукашенко просить денег у Путина

Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным не будет просить денег, утверждают в Минфине Беларуси / Reuters

Пресс-секретарь Минфина Беларуси Ирина Комар не подтвердила, что во время новой встречи нелегитимного президента Александра Лукашенко и главы России Владимира Путина будет обсуждаться предоставление белорусскому государству транша кредита в сумме 3 млрд долларов.

Минфин страны не подтвердил сообщения СМИ о запросе на российский миллиардный транш за счет остатка средств уже предоставленного кредита на строительство Белорусской атомной электростанции, пишет Интерфакс.

Комар подчеркнула, что стороны работают по уже достигнутым договоренностям.

Спикер Путина Дмитрий Песков говорил, что встречу Лукашенко и российского лидера продолжают готовить, и еще формулируется повестка дня.