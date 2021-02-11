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В Беларуси раскрыли, будет ли Лукашенко просить денег у Путина

11 февраля 2021, 13:26
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О чем Лукашенко и Путин будут говорить – точно неизвестно, поскольку повестка дня еще формулируется, поделились в Кремле.

Лукашенко во время встречи с Путиным не будет просить денег, утверждают в Минфине Беларуси
Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным не будет просить денег, утверждают в Минфине Беларуси / Reuters

Пресс-секретарь Минфина Беларуси Ирина Комар не подтвердила, что во время новой встречи нелегитимного президента Александра Лукашенко и главы России Владимира Путина будет обсуждаться предоставление белорусскому государству транша кредита в сумме 3 млрд долларов.

Минфин страны не подтвердил сообщения СМИ о запросе на российский миллиардный транш за счет остатка средств уже предоставленного кредита на строительство Белорусской атомной электростанции, пишет Интерфакс.

Комар подчеркнула, что стороны работают по уже достигнутым договоренностям.

Спикер Путина Дмитрий Песков говорил, что встречу Лукашенко и российского лидера продолжают готовить, и еще формулируется повестка дня.

  • Ранее СМИ писали, что Александр Лукашенко и Владимир Путин могут встретиться в Сочи 22 и 25 февраля.
  • По сведениям журналистов, Лукашенко попросит у Кремля транш кредита на сумму 3 млрд долларов – это остаток средств, которые РФ уже выделила Минску на строительства Белорусской АЭС, однако они не были израсходованы.
  • Напомним, летом 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, на которых Александру Лукашенко приписали более 80% голосов избирателей. Начались массовые акции протеста, силовики жестоко расправлялись с протестующими.
  • Запад не признал легитимными выборы в Беларуси 2020, а Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой.
  • После этого Лукашенко и Путин встретились в Сочи, и Россия решила выделить Беларуси кредит в сумме 1,5 млрд долларов.

Александр Лукашенко Владимир Путин
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