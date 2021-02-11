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Лукашенко на переговорах с Путиным попросит денег: СМИ узнали сумму

11 февраля 2021, 11:23
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На фоне протестов в Беларуси в прошлом году Москва выделила Минску 1,5 миллиарда долларов.

Лукашенко Путин
Переговоры Лукашенко и Путина могут состояться 22 и 25 февраля в Сочи / Скриншот RT

Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко намерены провести переговоры в Сочи уже в феврале. Белорусский глава государства попросит у Москвы кредитный транш на сумму более 3 миллиардов долларов. Минск планирует получить доступ к остатку денежных средств, которые уже выделялись белорусскому государству для строительства Белорусской АЭС, однако не были полностью израсходованы, сообщает издание Коммерсант со ссылкой на собственные источники в российском правительстве.

Журналисты отмечают, что переговоры Путина и Лукашенко запланированы на 22 и 25 февраля. Они должны будут пройти в Сочи. Именно там главы государств проводили встречу, по итогам которой был согласован предыдущий кредит для Беларуси на сумму в 1,5$ миллиарда.

Сейчас Минск планирует получить доступ к финансовым средствам кредитного транша, который был выделен Москвой в 2011 году. Тогда россияне предоставили белорусам государственный кредит в размере 10 миллиардов долларов на строительство Белорусской атомной электростанции. В 2019 году Лукашенко заявил, что цена АЭС может составить 7 миллиардов долларов, а в конце сентября 2020 года выяснилось, что из выделенной сумму Беларусь израсходовала только 4,5$ млрд. АЭС запустили в работу 7 ноября. Теперь белорусские власти намерены получить доступ к остаточной сумме кредита.

Источники издания утверждают, что стороны практически договорились о выделении Беларуси более 3,5 млрд долларов.Читайте такжеПутин добивает Лукашенко: Беларусь превращается в Лугандонию – эксперт

Кредит России для Беларуси

  • Белорусский президент Александр Лукашенко в конце августа прошлого года заявил, что Минску удалось договориться с Москвой о рефинансировании кредита в размере 1 млрд долларов.
  • 14 сентября Владимир Путин заявил, что Беларусь получит от России в общей сложности 1,5 миллиарда долларов кредитных средств.
  • Белорусскому государству уже предоставили 1$ млрд, еще 500 млн Минск должен получить в течение первого полугодия 2021 года.

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