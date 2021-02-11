Лукашенко сделал заявление о проведении честных выборов президента Беларуси

В Беларуси после принятия новой Конституции могут пройти честные и открытые президентские выборы - Лукашенко / Reuters

В Беларуси пройдут честные и открытые президентские выборы после того, как будет принята новая Конституция страны. Однако если ситуация в государстве и после этого будет дестабилизироваться – реакция будет жесткой, сказал глава республики Александр Лукашенко в ходе своего выступления на Всебелорусском народном собрании.

По его словам, после принятия новой Конституции пройдут демократические выборы главы государства. Политик не знает, какую роль он будет играть в дальнейшем, однако утверждает, что после этих процессов попытки изменить ситуацию станут риском.

"Будет железный общественный договор. Честные, открытые выборы под контролем кого захотите должны быть законом для всех. Но если кто-то дернется после этого, тот получит жесточайший ответ. В какой роли будет нынешний президент и многие из вас - время покажет", - добавил Лукашенко, отметив, что Беларусь, по его мнению, должна оставаться президентской республикой.

Кроме того, он утверждает, что готов уйти из власти при условии стабильности в стране и обеспечения неприкосновенности "сторонников нынешнего президента".Читайте такжеОперация преемник: в Беларуси раскрыли планы Лукашенко по передаче власти

"Главное условие: в стране мир, порядок, никаких протестных действий, высказывать мнение в рамках закона. Второе условие. Если сложится так, что к власти придут не "те", то вторым пунктом запишем, что ни один волос со сторонников нынешнего президента упасть не может", - сказал политик.

При этом он отметил, что во избежание политического кризиса именно Всебелорусское народное собрание должно быть наделено конституционными полномочиями.

"Оно должно быть стабилизатором на переходный период. Мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну", - полагает Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что проект новой Конституции должны подготовить уже в этом году. В начале 2022 года документ вынесут на обсуждение народа.Читайте такжеОпасность для Беларуси: Лукашенко раскрыл планы по новой Конституции

Конституционная реформа в Беларуси