Войска России в Беларуси и страх Лукашенко перед Москвой: эксперт объяснила маневры Минска

Лукашенко не рискнет разместить войска России в Беларуси – политолог / Reuters

Слова непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко о возможном размещении российских войск на территории республики являются популизмом. После совместных учений солдаты РФ покинут территорию РБ, как это было 2 года назад. Минск не пойдет на размещение воинского контингента в стране, так как видит в такой инициативе опасность для своей власти. Об этом заявила политолог Ольга Харламова.

"На сегодня слова о российской армии — это только слова. На сегодня проводятся учения с очень небольшим присутствием российских солдат. И я практически уверена, что по окончанию этих учений, как было два года назад, российская армия покинет Республику Беларусь", - сказала она в эфире телеканала Украина 24.

Читайте также"Слабость режима" Беларуси: постпред РФ в ООН обвинил Тихановскую в призыве к "свержению" ЛукашенкоПо ее словам, Лукашенко неоднократно допускал подобные громкие заявления, которые не несли каких-либо существенных последствий. Слова о российских военных в Беларуси не следует воспринимать буквально. Причиной тому являются опасения, что появление в РБ российской армии станет угрозой власти официального Минска.

"Для белорусской власти на сегодняшний день главной ценностью является сама власть. И они делают все возможное, чтобы эту власть сохранить. И угрозу со стороны Российской Федерации они считывают и понимают", - подчеркнула Ольга Харламова.

Заявление Лукашенко об армии России в Беларуси

Глава Беларуси Александр Лукашенко в июле заявил, что Минск будет готов к размещению российских войск на территории республики в том случае, если появится угроза Союзному государству. Причем он выразил готовность разместить в РБ "все вооруженные силы со всеми видами вооружений".

Спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ сказал, что подобных обращений от официального Минска не поступало. Чтобы реализовать такие мероприятия, нужно выполнить определенные законом процедуры и полномочия.