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Лукашенко позвал войска России в Беларусь: у Путина объявили о готовности и назвали сценарий

30 июля 2021, 16:31
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В Кремле призвали решить вопрос с войсками в Беларуси по закону.

Песков
Беларусь пока не обращалась к России по поводу ввода войск - Песков / Reuters

Глава республики Беларусь Александр Лукашенко объявил о готовности при необходимости обеспечить размещение подразделений Вооруженных сил России в том случае, если появится угроза Союзному государству. В ответ в Кремле заявили, что реализация такого сценария возможна после того, как из Минска официально обратятся к Москве с соответствующей просьбой. Причем все должно быть реализовано в рамках законных процедур.

Как сообщает Белта, 30 июля непризнанный белорусский президент сказал, что в ситуации угрозы Союзному государству Беларусь может "поставить под ружье" 500 тысяч человек. При этом в случае необходимости на территории республики могут быть размещены российские войска.Читайте также"Слабость режима" Беларуси: постпред РФ в ООН обвинил Тихановскую в призыве к "свержению" Лукашенко

"Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно", - заявил политик, добавив, что на данный момент такой необходимости нет.

Согласно информации ТАСС, спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что из Беларуси пока не обращались в Россию по вопросу размещения российских военных подразделений на территории республики. Однако такой сценарий можно реализовать, если будет соответствующее обращение, которое должно быть законно оформлено.

"Никаких обращений на этот счет от Белоруссии не было. Вы знаете, что это возможно после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры, определенные законом полномочия. Каких-либо обращений от Белоруссии на этот счет не было", - подчеркнул Дмитрий Песков.

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Новости России и Беларуси

Российский оппозиционер Леонид Гозман говорил, что у Путина может быть два варианта по Беларуси: первый – назначение Лукашенко на должность в Союзном государстве. Второй вариант предполагает продолжение президентства Лукашенко в условиях де-факто аннексии белорусского государства.

Бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков полагает, что Владимир Путин планирует править российским государством еще 12 лет. Чтобы быть избранным на два следующих срока, по его словам, вероятен сценарий присоединения Беларуси.

Политик, бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев считает, что Россия попытается присоединить Беларусь до 2024 года. По его мнению, республика станет частью РФ в том случае, если Лукашенко потеряет власть.

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