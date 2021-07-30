Лукашенко позвал войска России в Беларусь: у Путина объявили о готовности и назвали сценарий

Беларусь пока не обращалась к России по поводу ввода войск - Песков / Reuters

Глава республики Беларусь Александр Лукашенко объявил о готовности при необходимости обеспечить размещение подразделений Вооруженных сил России в том случае, если появится угроза Союзному государству. В ответ в Кремле заявили, что реализация такого сценария возможна после того, как из Минска официально обратятся к Москве с соответствующей просьбой. Причем все должно быть реализовано в рамках законных процедур.

Как сообщает Белта, 30 июля непризнанный белорусский президент сказал, что в ситуации угрозы Союзному государству Беларусь может "поставить под ружье" 500 тысяч человек. При этом в случае необходимости на территории республики могут быть размещены российские войска.Читайте также"Слабость режима" Беларуси: постпред РФ в ООН обвинил Тихановскую в призыве к "свержению" Лукашенко

"Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно", - заявил политик, добавив, что на данный момент такой необходимости нет.

Согласно информации ТАСС, спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что из Беларуси пока не обращались в Россию по вопросу размещения российских военных подразделений на территории республики. Однако такой сценарий можно реализовать, если будет соответствующее обращение, которое должно быть законно оформлено.

"Никаких обращений на этот счет от Белоруссии не было. Вы знаете, что это возможно после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры, определенные законом полномочия. Каких-либо обращений от Белоруссии на этот счет не было", - подчеркнул Дмитрий Песков.

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