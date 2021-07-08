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"Путин боится Лукашенко": Пономарев назвал сроки присоединения Беларуси к России

8 июля 2021, 08:15
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Беларусь будет в России, если Лукашенко потеряет власть в стране, считает Илья Пономарев.

Владимир Путин
Путин рассчитывает на присоединение Беларуси до 2024 года - политик / Фото Reuters

Российский президент Владимир Путин рассчитывает на присоединение Беларуси уже до 2024 года. Этот вопрос является приоритетным для Кремля в процессе транзита власти в России. Препятствует задаче ситуация с властью Александра Лукашенко. Если он потеряет управление над государством, что республика станет частью РФ. Путин боится Лукашенко и не хотел бы видеть его своим политическим конкурентом, тогда как белорусский глава государства также не заинтересован в оптимальном для Москвы решении данного вопроса. Об этом заявил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что сценарий аншлюса республики Беларусь уже запущен. Москва планирует решить данный вопрос до 2024 года в контексте транзита власти Путина. При этом Кремлю не выгодно присоединение РБ с Лукашенко у власти.

"Боюсь, что ситуация зашла за точку невозврата. Я действительно считаю, что процесс аншлюса Беларуси запущен, и до 2024 года будет реализован Кремлем. Я считаю, что это основная ставка Путина, которая идет с точки зрения его транзита власти. Единственное препятствие – лично фигура Александра Лукашенко. Если там будет не Лукашенко у власти, Беларусь уже будет под Россией. Путин лично Лукашенко боится, он не хочет его иметь своим политическим конкурентом", - считает Пономарев.Читайте такжеПутин разрешит Лукашенко остаться президентом в обмен на аннексию Беларуси – политик

Также он добавил, что Лукашенко также не устраивает урегулирование данного вопроса на основе интересов Москвы.

"Лукашенко не хочет просто упасть под Путина, у него тоже заложник – его сын находится в Москве", - подчеркнул Илья Пономарев.

Присоединение Беларуси к России

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман утверждал, что Путин может рассматривать два варианта по Беларуси. Первый предполагает назначение Лукашенко на должность в Союзном государстве, второй – продолжение его президентства в условиях фактической аннексии республики.

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков считает, что Владимир Путин намерен править Россией в течение еще 12 лет. Чтобы остаться еще на два президентских срока, вероятен сценарий, при котором произойдет присоединение Беларуси.

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