"Дипломатическая катастрофа": эксперт объяснил слова Зеленского по "Будапешту"

Украине остается ждать либо договоренностей США и России, либо идти на реализацию "Минска" – политолог / ua.depositphotos.com

Заявление президента Владимира Зеленского о том, что Киев может поставить под сомнение гарантии в рамках Будапештского меморандума, можно расценить в качестве дипломатической катастрофы. Вряд ли Украине позволят создать ядерное оружие в центре Европы, а планы по Будапештской конференции, скорее всего, несовместимы с реальностью. Сейчас существует только два варианта решения вопросов безопасности: либо договоренности между США и Россией, либо реализация Минских соглашений. Об этом заявил политолог Вадим Карасев.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что власти перед заявлениями о "Будапеште" следовало бы заранее просчитать последствия. На данный момент ситуация выглядит как дипломатическая катастрофа, поскольку Киеву вряд ли позволят создать ядерный цикл в центре Европы.

Читайте такжеУкраина вызвала США, РФ и Британию на разговор по "Будапешту": требует четких гарантий безопасности"Я смотрю на это как на дипломатическую катастрофу. Вот эффектно вроде бы все сделано. Да, аплодисменты сейчас по соцсетям. Но давайте смотреть реально, мы же европейская страна. Что мы хотим, чтобы в центре Европы нам позволили создавать ядерный цикл? Это несерьезно, по-детски и бесперспективно", - считает Карасев.

Кроме того, по его словам, вопрос проведения Будапештской конференции вызывает сомнения. На данный момент для Киева есть только два варианта с решение вопросам безопасности. Это либо договоренности между Вашингтоном и Москвой по Украине, либо реализация Минских соглашений.

"Допустим, мы выходим из Будапешта. И что дальше? Вы думали, вы просчитали на два шага вперед? Нет. Вот пригласили Турцию, Германию. А они придут? Не придут. Какая конференция? Есть только два варианта. Один — если договорится Россия с США по Украине, и Россия на другое не пойдет. И второй вариант — Минские соглашения выполнить. Может, еще "нормандский формат" подтянут как второстепенный. А из Будапешта — куда мы уйдем?" – подчеркнул Вадим Карасев.

Реклама

Смотрите видео ТСН – посол ФРГ в Украине назвала Будапештский меморандум политической декларацией

Украина требует гарантий безопасности в рамках Будапештского меморандума

Секретарь СНБО Алексей Данилов в декабре прошлого года сделал заявление о том, что подписание Будапештского меморандума стало обманом для украинского государства. По мнению чиновника, Киеву должны предоставить компенсацию за отказ страны от ядерного оружия.

В феврале этого года три президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко – призвали государства, которые подписали "Будапешт" и являются гарантами выполнения документа, остановить российскую агрессию. Они отметили, что только таким образом страны смогут доказать, что договор не был обманом Киева.

Президент Владимир Зеленский 19 февраля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности объявил о том, что Киев инициирует консультации со странами-подписантами Будапештского меморандума. Если дискуссия не состоится, или на мероприятии так и не примут решений по гарантиям безопасности для Украины, Киев поставит под сомнение действие документа.

Главред рекомендует: