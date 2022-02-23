Россия согнала весь свой флот к Украине – ЦОС

Россия привела в готовность свой флот / mil.ru

Россия согнала весь свой флот в Черное и Азовское моря. Там уже развернуто 46 боевых кораблей из всех флотов РФ. Они находятся в полной боевой готовности, говорится в статье Центра оборонных стратегий.

Эксперты утверждают, что в период с 13 по 19 февраля этого года под видом масштабных учений Кремль организовал фактическую морскую блокаду Черноморского побережья Украины. При этом данные действия по Резолюции ООН признаются актом агрессии. Но жесткой реакции от украинских партнеров и НАТО пока все еще нет.

Также отмечается, что в Средиземном море находится беспрецедентное количество российских сил, среди которых 17 боевых кораблей из состава всех четырех флотов РФ, в том числе 2 ракетных крейсера и еще 7 ракетных кораблей разных типов, включая 2 ракетных подводных лодок.

По данным ЦОС, такого наращивания не отмечалось со времен распада СССР. Даже предусмотрено блокирование потенциально возможной меры многоцелевой авианосной группы США в Восточном Средиземноморье.

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Россия вводит войска на Донбасс

Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой "ДНР" и "ЛНР". С ними подписаны "договора о дружбе".

После этого Россия начала вводить войска на оккупированный Донбасс.

22 февраля российский парламент ратифицировал "соглашения" России и "ЛДНР". Их подписал Путин. Россия, таким образом, официально признала "государственность" "ДНР" и "ЛНР".

Совет Федерации РФ предоставил президенту Владимиру Путину право использовать войска за границей для запуска военных подразделений на оккупированные районы Донбасса.

Украина готовится объявить чрезвычайное положение на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует такой режим.

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