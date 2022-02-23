УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Данилов рассказал, что будет с Киевом в случае атаки российских войск

23 февраля 2022, 12:45

По его словам, не имеет значения, на какой город нападет российское войско.

Алексей Данилов
Алексей Данилов уверен, что украинская армия даст отпор любому нападению / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов прокомментировал вероятность атаки войск Российской Федерации на столицу Украины.

По его словам на брифинге по результатам заседания СНБО, в случае атаки войск РФ на любой город Вооруженные силы дадут мгновенный отпор.

"Что касается атаки то ли на Киев, то ли на любой другой наш город, отпор будет дан мгновенный. Мы на сегодня осознаем те риски, которые существуют со стороны РФ. Мы четко понимаем, что наше войско готово к отпору. Еще раз подчеркиваю: не имеет значения, какой город может подвергнуться нападению с РФ", - сказал Данилов.

Также он подчеркнул, что украинская власть делает все для того, чтобы этого не произошло.

Чрезвычайное положение в Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины обратился к Верховной Раде с просьбой вести чрезвычайное положение на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей. Определенные решения будут приниматься комиссиями в регионах. Об этом заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.

Реклама

Среди ограничений:

  • Особый режим въезда и выезда
  • Ограничение свободы передвижения
  • Ограничение движения и осмотр транспортных средств
  • Усиление охраны общественного порядка
  • Запрет на проведение массовых мероприятий
  • Комендантский час
  • Проверка документов
  • Осмотр багажей, грузов, жилья, служебных помещения
  • Ограничение продажи оружия, напитков
  • Изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов; у предприятий – учебной военной техники, взрывчатых, радиоактивных веществ
  • Регулирование работы радио и телевидения

Читайте также:

viber
чрезвычайное положение вторжение России режим чрезвычайного положения новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Данилов рассказал, что будет с Киевом в случае атаки российских войск». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Будет ли война России и Украины в 2022 году: астролог назвала важную датуБудет ли война России и Украины в 2022 году: астролог назвала важную дату Матовая или глянцевая: какую сторону фольги использовать при запеканииМатовая или глянцевая: какую сторону фольги использовать при запекании "Это для тебя, Украина! Оставайся сильной": в Финляндии посвятили победу над РФ по хоккею Украине"Это для тебя, Украина! Оставайся сильной": в Финляндии посвятили победу над РФ по хоккею Украине Зеленский срочно обратился к украинцамЗеленский срочно обратился к украинцам "Амазонка": Злата Огневич топлес показала пышные "бутоны""Амазонка": Злата Огневич топлес показала пышные "бутоны"

Последние новости

13:04

Михаил Ходорковский. Из-за Путина Россию ждет будущее Северной Кореи Видеоблоги

13:00

Гороскоп на завтра, 24 февраля 2022: Козерогам – обиды, Ракам – деньгиВидео

12:58

В Украине объявят чрезвычайное положение

12:53

Чрезвычайное и  военное положение: в каких ситуациях вводятся и какие ограничения будут действовать

12:52

"Накажите Путина жестче и сейчас": в Британии пресса жестко прореагировала на признание президентом РФ "ЛДНР"Фото

Реклама
12:45

Данилов рассказал, что будет с Киевом в случае атаки российских войскВидео

12:40

Российский блогер Дудь публично поддержал Украину

12:36

На Харьковщине усиливают безопасность из-за угрозы РФВидео

12:04

Первый раунд Путин проиграл и перешел к плану Бмнение

12:03

На границах Украины с РФ, Беларусью и ОРДЛО введены новые ограничения: что запрещено

11:50

Признание "ЛДНР" и войска РФ на Донбассе: Украина призвала мир остановить МосквуВидео

11:39

Рада рекомендует СНБО ввести санкции против Госдумы РФ за признание "ЛДНР"

11:34

Рада проголосовала в первом чтении за закон о легализации оружия в УкраинеВидео

11:30

Дмитрий Комаров показал архивные кадры со съемок шоу Мир наизнанку в поддержку УкраиныФото

11:25

Агрессия РФ: эксперт назвал 5 сценариев, по которым может дальше действовать РоссияВидео

11:07

Соловьев, Симоньян, Шойгу, Захарова: СМИ узнали, по кому в РФ Евросоюз ударил санкциями

10:55

Запад ввел очень "лайтовые" санкции против Путинамнение

10:52

Успехи Украины в официальной войне с Россией: итоги первого днямнение

10:48

МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в РФ и немедленно выехать из России

10:31

"Минские соглашения могли умереть не полностью": в Раде объяснили, что будет с переговорами в ТКГВидео

Реклама
10:17

Путин нашел "крайнего" - мертвого Ленинамнение

10:17

Из-за украино-российского конфликта резко вырастут цены на продукты - Reuters

10:03

В Раде предложили ввести военное положение в Донецкой и Луганской областях

10:00

Юрий Корявченков: Кривой Рог отмечает 78 лет со Дня освобождения города, и мы снова готовы к защите

09:51

Канада передала Украине летальное оружиеФото

09:43

США перебросит на восточный фланг НАТО истребители F-35, вертолеты Apache и 800 военных - The Hill

09:09

Канада, Япония и Австралия затягивают "санкционную удавку" на шее РоссииВидео

08:20

Приметы на 24 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

08:09

Морозы, мокрый снег и дождь: какой будет погода в Украине в ближайшие дни

08:04

Под угрозой - Киев и другие главные города: Байден назвал направления вероятного вторжения РФ

07:54

Гороскоп на сегодня, 23 февраля 2022: Львам – потери, Рыбам – режим экономииВидео

07:18

Мариуполь и Харьков эвакуировать не будут: Кулеба озвучил два плана на случай продолжения агрессии РФ

07:00

3 вещи, которые говорят об отсутствии вкуса у владельцев квартиры: от чего нужно избавитьсяВидео

06:56

Сомнения в Будапештском меморандуме, или Как Украина ищет себе инструмент безопасностимнение

06:38

Встреча Байдена и Путина: в Белом доме назвали условие для проведения переговоров

05:30

Гороскоп на март 2022 года для Рыб: астролог назвала дни супервезения и удачиВидео

05:10

Белые пятна на обуви - не проблема: 5 способов, чтобы избавится от солевых разводов

03:38

Мокрая и сексуальная: Ким Кардашьян показала роскошные ягодицы и грудь в бассейне

02:56

Гороскоп на март 2022: Водолеев накроет щедрый денежный дождьВидео

02:45

Победительница шоу Холостяк-11 топлес преподала фанатам "голый" урок

Реклама
02:19

5 бесполезных дел по дому, от которых хозяйкам нужно поскорее забытьВидео

02:03

Ученые рассказали, полезны ли для организма пищевые добавки

00:51

Приметы на 23 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:49

"Не хотим в Россию": в Мариуполе люди вышли на акцию в поддержку Украины

00:16

Блинкен отменил свою встречу с Лавровым: в чем причина

00:12

Названы опасные продукты, которые вызывают бессонницуВидео

22 февраля, вторник
23:58

Россия не остановится на Донбассе: под угрозой Харьков, Херсон и Киев - СМИ

23:27

В США заявили, что Северный поток-2 не запустят, 11 млрд долларов ушли впустую - СМИ

23:06

Если украинцы сегодня промолчат, то завтра исчезнут - ЗеленскийВидео

23:05

Зеленский призвал украинских политиков к единству

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять