Данилов рассказал, что будет с Киевом в случае атаки российских войск

Алексей Данилов уверен, что украинская армия даст отпор любому нападению / УНИАН

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов прокомментировал вероятность атаки войск Российской Федерации на столицу Украины.

По его словам на брифинге по результатам заседания СНБО, в случае атаки войск РФ на любой город Вооруженные силы дадут мгновенный отпор.

"Что касается атаки то ли на Киев, то ли на любой другой наш город, отпор будет дан мгновенный. Мы на сегодня осознаем те риски, которые существуют со стороны РФ. Мы четко понимаем, что наше войско готово к отпору. Еще раз подчеркиваю: не имеет значения, какой город может подвергнуться нападению с РФ", - сказал Данилов.

Также он подчеркнул, что украинская власть делает все для того, чтобы этого не произошло.

Чрезвычайное положение в Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины обратился к Верховной Раде с просьбой вести чрезвычайное положение на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей. Определенные решения будут приниматься комиссиями в регионах. Об этом заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.

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Среди ограничений:

Особый режим въезда и выезда

Ограничение свободы передвижения

Ограничение движения и осмотр транспортных средств

Усиление охраны общественного порядка

Запрет на проведение массовых мероприятий

Комендантский час

Проверка документов

Осмотр багажей, грузов, жилья, служебных помещения

Ограничение продажи оружия, напитков

Изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов; у предприятий – учебной военной техники, взрывчатых, радиоактивных веществ

Регулирование работы радио и телевидения

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