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Нападение России: Украина призвала мир к немедленной реакции

24 февраля 2022, 07:44

Глава украинского МИД отметил, что нужно ввести разрушительные санкции.

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Украина призвала мир к немедленной реакции на действия России / Reuters

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир немедленно отреагировать на нападение России на Украину.

По его словам, нужно немедленно ввести разрушительные санкции против Москвы. Об этом он написал в Twitter.

"Мир должен действовать немедленно. Решается будущее Европы и мира", – подчеркнул он.

Кулеба добавил, что сейчас мир должен совершить 5 первоочередных действий:

  • ввести разрушительные санкции против России, в том числе отключив ее от SIWFT;
  • полностью изолировать Россию всеми способами;
  • обеспечить Украину оружием и техникой;
  • предоставить финансовую и гуманитарную помощь Украине.
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Напомним, президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной операции против Украины. Такое решение он принял после обращения главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР". Путин призвал украинских военных сложить оружие.

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Украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что войска России пересекли северные границы Украины и атаковали военные объекты по всей территории нашего государства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране введут военное положение из-за вторжения России. Глава государства призвал украинцев сохранять спокойствие и оставаться дома.

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