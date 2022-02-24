Нападение России: Украина призвала мир к немедленной реакции

Глава украинского МИД отметил, что нужно ввести разрушительные санкции.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир немедленно отреагировать на нападение России на Украину.
По его словам, нужно немедленно ввести разрушительные санкции против Москвы. Об этом он написал в Twitter.
"Мир должен действовать немедленно. Решается будущее Европы и мира", – подчеркнул он.
Кулеба добавил, что сейчас мир должен совершить 5 первоочередных действий:
- ввести разрушительные санкции против России, в том числе отключив ее от SIWFT;
- полностью изолировать Россию всеми способами;
- обеспечить Украину оружием и техникой;
- предоставить финансовую и гуманитарную помощь Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной операции против Украины. Такое решение он принял после обращения главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР". Путин призвал украинских военных сложить оружие.
Украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что войска России пересекли северные границы Украины и атаковали военные объекты по всей территории нашего государства.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране введут военное положение из-за вторжения России. Глава государства призвал украинцев сохранять спокойствие и оставаться дома.
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