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Враг беспощадно продолжает обстреливать Харьков с Искандеров

14 марта 2022, 23:08

Враг продолжает обстреливать Харьков. Бьет по жилым массивам, уничтожает исторический центр, обстреливает Чугуев, Изюм, Дергачи.

По Харькову враг бьет Искандерами

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что по городу 14 марта враг наносил удары ракетами Искандер.

Сообщается, что враг продолжает обстреливать Харьков. Бьет по жилым массивам, уничтожает исторический центр, обстреливает Чугуев, Изюм, Дергачи.

"Сегодня враг наносил удары, в том числе ракетными комплексами Искандер. Количество пострадавших уточняется. По информации Штаба обороны – атаковали с территории России", - сообщил Синегубов.

Он призвал жителей Харькова обязательно прятаться в укрытия при звуках сирены и не пренебрегать правилами безопасности.

Также глава ОВА попросил сообщать в полицию о подозрительных личностях, нарушениях и случаях мародерства.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин уже осознал, что ему не под силу выиграть войну в Украине. Поэтому не исключено, что он попробует заморозить конфликт, попытавшись "прорубить" сухопутный коридор в оккупированный Крым.

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война в Украине новости Харькова Искандер военная агрессия РФ
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