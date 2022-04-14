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Вторжение планировалось на 22 февраля: Данилов назвал, кого РФ видела во главе Украины

14 апреля 2022, 19:28

РФ планировала захват Украины с уничтожением президента Владимира Зеленского.

Российские военные в Мариуполе 24.02.2022
/ Reuters

Российское вторжение в Украину планировалось на 22 февраля, именно к нападению в этот день готовилась украинская власть, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Мы осознавали, что будет происходить на территории нашей страны. Более того, дата нападения была не 24 февраля, а 22-го. Они 22 февраля должны были напасть на нашу страну в том формате, который есть сейчас… У нас есть четкое представление, что это должно было быть 22-ое. Наши разведчики в боях получили приказы, которые были изданы на 22-е число, а затем исправлены на 24-е", - сказал он в интервью изданию ВВС.

По словам секретаря СНБО, единственной неожиданностью для Киева стало то, что оккупанты задействовали для вторжения территорию Беларуси. "Дискуссии об этом были, но в итоге мы считали, что это будет по-другому. Но случилось как случилось", - отметил Данилов.

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РФ хотела поставить в Украине марионеточное правительство

Он пояснил, что Россия имела очень простой план по захвату Украины, который включал уничтожение президента Владимира Зеленского.

"План был довольно прост и дерзок: прежде всего, уничтожение президента нашей страны. У них это стояло вопросом номер один, и было несколько попыток по этому вопросу. Более того, я могу сказать, что 22 февраля примерно в 19.20 мы получили информацию, что в ближайшее время это может произойти", - сказал собеседник.

"Это было 22 числа. Потом было еще четыре попытки. Крайняя была 7 марта – тогда мы получили информацию от наших партнеров, разведок, что планируется такая операция", - подчеркнул Данилов.

Он уточнил, что самыми напряженными были первые три-четыре дня российского вторжения.

Читайте такжеЯнукович просит Лукашенко атаковать Украину: детали приезда "легитимного" в Минск"В эти дни поведение людей определяло всю эту ситуацию… Стрельбы в первые дни было немало. Я не хочу говорить количество людей, которые положили в первые дни, ДРГ, которые были на территории. Они здесь были. Вы не думайте, что они приходили неподготовленными. Была сетка, были проработаны многие моменты. Но я благодарен и охране президента, и УГО, которое держало и держит правительственный квартал, и всем нашим военным", - уточнил секретарь Совбеза.

При этом, отвечая на вопрос журналиста о том, кто должен был возглавить марионеточное правительство в Киеве, Данилов заявил, что он понимает, "кого готовили на этот пост" и это не подозреваемый в госизмене нардеп Виктор Медведчук, беглый президент Виктор Янукович, политик Евгений Мураев или экс-нардеп Олег Царев.

"Единственное, что могу сказать, что это люди в погонах. В больших погонах… Это мое предположение, что это люди в больших погонах. И на должность премьер-министра, и на должность руководителя государства", - подытожил Данилов.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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Алексей Данилов война России и Украины
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