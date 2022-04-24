Последний рубеж Мариуполя: морпехи назвали способ деблокады окруженного города

Разрушенный оккупантами РФ Мариуполь / Фото Reuters

В Мариуполе Донецкой области, который находится в окружении оккупантов РФ, критическая ситуация из-за нехватки боеприпасов, еды, медикаментов и воды.

В городе более 500 раненых украинских бойцов, нуждающихся в качественной медицинской помощи, рассказал Радио Свобода командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский.

"Многие ребята нуждаются в операциях. Они в подвальных сырых помещениях гниют. Раны не заживают, обрабатывать их нечем", - говорит боец ВСУ.

"Мы готовы поддержать процедуру "extraction", когда третья страна, не принимающая участия в конфликте, предоставит нам безопасность и практически вывезет военный мариупольский гарнизон и всех гражданских, забрать всех раненых и убитых на территорию третьей страны, которая примет на себя обязательство. безопасности во время следования нас в то государство", - заявил морпех.

Как рассказывают украинские защитники, ВС РФ (не считаясь с жертвами среди мирного населения) сравнивают с землей дом, улицу, квартал, в котором находятся защитники города, чтобы у военнослужащих не было места, где укрыться от постоянных обстрелов.

Вероятность деблокады Мариуполя

Офицер резерва армии обороны Израиля Виктор Верцнер отметил, что на сегодняшний день деблокада Мариуполя военным путем маловероятна. Это объясняется тем, что передовые позиции ВСУ и Азовсталь разделяют 120 километров открытой местности. Подобная военная операция, как предупреждает Верцнер, нуждается в огромном превосходстве над противником в живой силе и технике.

В свою очередь заместитель командира полка Азов Святослав Паламарь в интервью журналистам добавил, что штурмы россиян поддерживаются с артиллерии и боевых кораблей. По территории Азовстали ВС РФ не прекращают наносить авиаудары.

"Когда у тебя есть четко определенный фронт, тыл – это одно, потому что есть подвоз свежих сил, боеприпасов, продовольствия и так далее. Воюя на 360 градусов – это совсем, совсем другое ведение боевых действий, оно гораздо сложнее и намного изнурительнее. И психологическая усталость, и истощение, и ресурсы – они все-таки иссякают", - резюмировал военнослужащий.

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Битва за Мариуполь

Напомним, на мариупольский комбинат Азовсталь, где находятся гражданские и военные, оккупанты сбрасывают тяжелые авиабомбы, обстреливают его из артиллерии и концентрируют силы и технику для штурма.

Власти Украины предложили российскому руководству ввести пасхальное перемирие в Мариуполе, дать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских, согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы забрать/обменять военных.

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