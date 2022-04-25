В Мариуполе нашли третью самую огромную братскую могилу

Братская могила / Радио Свобода

Под Мариуполем в поселке Старый Крым обнаружили уже третье место массового захоронения жителей города.

На спутниковых снимках видно, что длина траншей составляет до 70 метров, передает Радио Свобода.

Отмечается, что третье место массового захоронения под Мариуполем зафиксировал спутник Planet.

Траншеи для братской могилы появились на кладбище Старого Крыма 24 марта, практически сразу после оккупации поселка российскими войсками.

На спутниковых снимках можно увидеть, что длина траншей составляет 60-70 метров.

Общая протяженность места массового захоронения увеличилась до более чем 200 метров.

Также ситуацию прокомментировал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Он отметил, что власти известно об этих братских могилах, поскольку россияне привлекают для захоронения местное население за еду.

"Они нам и сообщили, что надо "трудочас" наработать, чтобы тебе дали еду, воду… Сейчас в Мариуполе недостаточно гуманитарки, которую они завозят, поэтому люди вынуждены это делать", - отметил Бойченко.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь находится в блокаде со стороны войск РФ с 3 марта 2022 года. Город подвергается жесточайшим нападениям со стороны российских оккупантов. Мариуполь переживает постоянные артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители вынуждены жить в подвалах. В Мариуполе гуманитарная катастрофа. Все больше людей погибают от голода. Оккупационные войска не пускают в городе гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, и бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

Президент Владимир Зеленский 19 апреля заявил, что ситуация в Мариуполе остается тяжелой. Мирные жители и защитники города находятся под смертельной угрозой. Захватчики пытаются призвать местных жителей в российские оккупационные войска.

Защитники Мариуполя смогли провести успешную операцию в окруженном российскими войсками городе. Им с боем удалось прорваться в порт, обеспечить огневое прикрытие, и на транспорте вывезти около 500 бойцов Госпогранслужбы и Нацполиции. Их эвакуировали на завод Азовсталь. Спецоперацию провали бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты, другие подразделения ВСУ и Нацгвардии.

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