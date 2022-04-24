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Эвакуация гражданских и обмен военных: Зеленский провел переговоры с Эрдоганом по Мариуполю

24 апреля 2022, 15:13

Глава государства обсудил ход переговорного процесса, а также согласование гарантий безопасности для Украины.

Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Зеленский провел переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул необходимость немедленной эвакуации гражданских из Мариуполя и обмена заблокированных военных.

"Провел важный телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Накануне его переговоров с Путиным отметил необходимость немедленной эвакуации гражданских из Мариуполя, в частности из Азовстали, немедленного обмена заблокированных военных", - сообщил глава государства в микроблоге Twitter.

"Обсудили ход переговорного процесса, согласование с Турцией и другими странами гарантий безопасности для Украины. Затронули вопросы, связанные с обороноспособностью Украины, а также с глобальной продовольственной безопасностью, которая оказалась под угрозой, из-за блокирования судоходства в Черном море", - заявил Зеленский.

Битвая за Мариуполь

Напомним, на мариупольский комбинат Азовсталь, где находятся гражданские и военные, оккупанты сбрасывают тяжелые авиабомбы, обстреливают его из артиллерии и концентрируют силы и технику для штурма.

Власти Украины предложили российскому руководству ввести пасхальное перемирие в Мариуполе, дать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских, согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы забрать/обменять военных.

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новости Мариуполя Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган война России и Украины
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