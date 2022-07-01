Переговоры о встрече Зеленского с Путиным: в ОП дали категоричный ответ

В ОП оценили вероятность подготовки переговров с Владимиром Путиным / Офіс президента, Reuters

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал информацию о подготовке переговоров президента Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Как подчеркнул он в ходе совместного с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном брифинга по результатам первого заседании Группы по вопросам международных гарантий безопасности для Украины, никакие переговоры о встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина не ведутся.

"Никаких переговоров о встрече президента Украины и президента России не ведется. Мы о таких сигналах не слышали. Позицию нашу по этому поводу вы хорошо знаете, президент об этом очень много говорил", - сказал глава ОП.

В то же время, по его словам, Украина продолжает консультации о вывозе зерна, в частности с Турцией и на уровне ООН.

"Также мы говорим об этом с турецкой стороной, но о конкретных датах относительно встречи в Турции или любом другом месте, договоренности нет. На первом месте для нас стоит вопрос безопасности", - добавил Ермак.

Читайте также"Переговоры с Путиным бессмысленны": эксперт назвал единственную тему, которую стоит обсуждать с РФ

Президент Владимир Зеленский 14 июня сделал заявление о том, что у него нет большого желания вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако если Москвы действительно будет стремиться к прекращению войны, переговоры должны состояться. Киев готов придерживаться переговорного формата, который должен включать вывод российских войск с территории Украины.

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков говорил, что встреча президента РФ Путина с украинским гарантом Зеленским действительно может быть организована. Отсрочку решения данного вопроса Москва мотивирует, дескать, необходимостью тщательной подготовки и наличием якобы "определенных условий".

"Никто такую возможность не отвергает, но она требует соответствующих условий, а главное очень-очень-очень тщательной подготовки", - заявлял Ушаков.

Читайте еще: