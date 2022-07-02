Штаб РФ взлетел на воздух вместе с десятком оккупантов: в ВСУ показали огненные кадры

Уничтожение штаба РФ / Скриншот

Бойцы Вооруженных сил Украины артиллерийским огнем уничтожили штаб российских оккупантов.

Видео с ударом харьковского подразделения Kraken по рашистам опубликовано в Telegram-канале Сухопутных войск ВСУ.

Отметим, что штаб российских оккупантов был уничтожен вместе с несколькими десятками захватчиков.

"На несколько десятков захватчиков стало меньше. Слава Украине!", – добавили в Сухопутных войсках ВСУ.

Напомним, ранее в Луганской области бойцы 24-й бригады имени короля Даниила Галицкого из Стугны-П уничтожили российскую технику (МТЛБ) вместе с "усиленным" экипажем оккупантов.

"У оккупантов есть такой интересный квест – взять какую-то боевую машину, загрузить ее орками внутри и еще с 5-8 сверху, для убедительности, и направляться на встречу нашим противотанкистам", - рассказали украинские офицеры.

До того львовские десантники уничтожили два танка российских захватчиков из украинского противотанкового ракетного комплекса Стугна-П и американского ПТРК Javelin.

"Воины-десантники 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины продолжают эффективно уничтожать танки российских оккупантов", – говорится в сообщении командования украинских десантно-штурмовых войск

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