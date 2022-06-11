Рашистов "поджарили" вместе с бронетехникой: ВСУ Стугной уничтожили оккупантов

Украинские военные из Стугны уничтожили вражеский бронетранспортер вместе с "усиленным" экипажем.
В Луганской области бойцы 24 ОМБр имени короля Даниила из ПТРК Стугна-П уничтожили российский МТЛБ вместе с "усиленным" экипажем оккупантов.
"У оккупантов есть такой интересный квест – взять какую-то боевую машину, загрузить ее орками внутри и еще с 5-8 сверху, для убедительности, и направляться на встречу нашим противотанкистам", - говорится в сообщении бригады в Facebook.
"Мы народ гостеприимный и операторы ПТРК Стугна-П с большим удовольствием поздороваются с незваными гостями. Вот здесь они радостно встречают МТЛБ с оккупантами, большинство из которых уже вернулись домой в правильных упаковках (если повезло)", - говорится в сообщении.
Стугна-П – противотанковый ракетный комплекс Украины второго поколения. Был разработан киевским конструкторским бюро Луч. Известно, что комплекс полуавтоматический, система наведения по лазерному лучу. Бить из ПТРК можно ракетами калибра 130-мм или 152 мм с разными боевыми частями. Существует возможность дистанционного управления комплексом при помощи пульта на расстоянии до 50 метров.
Ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины, предположительно, под Изюмом в Харьковской области, нанесли сокрушительный удар по танку армии России.
Вражеская единица боевой техники была уничтожена выстрелом из противотанкового ракетного комплекса Стугна украинского производства.
Другие новости:
- Штурм захлебнулся: ВСУ разбили подразделения РФ под Изюмом, у врага потери
- ВСУ разбили скопления войск РФ на Херсонщине и склады боеприпасов на Николаевщине – Генштаб
- "Из 900 человек осталось 60": ВСУ наголову разбили элитные русские части - СМИ