Рашистов "поджарили" вместе с бронетехникой: ВСУ Стугной уничтожили оккупантов

Бойцы ВСУ у ПТРК Стугна / фото: http://5.ua

В Луганской области бойцы 24 ОМБр имени короля Даниила из ПТРК Стугна-П уничтожили российский МТЛБ вместе с "усиленным" экипажем оккупантов.

"У оккупантов есть такой интересный квест – взять какую-то боевую машину, загрузить ее орками внутри и еще с 5-8 сверху, для убедительности, и направляться на встречу нашим противотанкистам", - говорится в сообщении бригады в Facebook.

"Мы народ гостеприимный и операторы ПТРК Стугна-П с большим удовольствием поздороваются с незваными гостями. Вот здесь они радостно встречают МТЛБ с оккупантами, большинство из которых уже вернулись домой в правильных упаковках (если повезло)", - говорится в сообщении.

Стугна-П – противотанковый ракетный комплекс Украины второго поколения. Был разработан киевским конструкторским бюро Луч. Известно, что комплекс полуавтоматический, система наведения по лазерному лучу. Бить из ПТРК можно ракетами калибра 130-мм или 152 мм с разными боевыми частями. Существует возможность дистанционного управления комплексом при помощи пульта на расстоянии до 50 метров.

Ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины, предположительно, под Изюмом в Харьковской области, нанесли сокрушительный удар по танку армии России.

Вражеская единица боевой техники была уничтожена выстрелом из противотанкового ракетного комплекса Стугна украинского производства.

Другие новости: