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"Повсюду было месиво": очевидец рассказала детали ракетного удара по многоэтажке в Сергеевке

2 июля 2022, 16:43

Возле дома, в который попала ракета, собралось много скорых. На улице были выбиты стекла во всех машинах, а под ногами валялись обломки ракеты.

сергеевка одесская область ракетный удар
Очевидец рассказала детали ракетного удара по многоэтажке в Сергеевке/ ГСЧС Украины

Оккупанты ударили ракетами по Сергеевке в Одесской области в ночь на 1 июня. Одна ракета попала в жилую 9-этажку, еще две – в две базы отдыха. В результате погибли больше двух десятков человек.

После попадания в многоэтажку взрывной волной повредило также соседние дома, и многие люди получили ранения. Местная жительница Оксана, которая живет с детьми в доме напротив уничтоженного, едва успела спрятаться с семьей и не пострадать от взрывной волны. Что происходило в то трагическое время, она рассказала журналистам проекта helpdeskmedia.

Оксана отмечает, что первый удар, который они услышали, был в промежутке между 01:15 и 01:30.

"Я не знала, куда тогда попали, но удар был страшный. Это было похоже на землетрясение, дом очень сильно затрясло. Мы быстро взяли сумку с документами, тревожный чемоданчик и выскочили. Получилось так, что старший сын забежал в ванную, а мы с младшей дочкой – в коридор", – рассказывает очевидец.

Третья ракета попала в соседний дом

По ее словам, второй удар был такой силы, что у них на кухне и в других комнатах повылетали все окна. Часть разлетевшегося стекла приняли на себя плотные шторы.

"Моя дочь испугалась, сразу присела. Потом мы побежали, она поднялась за мной и ударилась о дверь головой и носиком. Я кричу старшему в ванной: "Садись!". И только крикнула – еще один взрыв. Третий взрыв был еще сильнее. Тогда ударило в 23-й дом, который напротив нас", – рассказывает Оксана.

В ее доме началась паника, все начали выбегать. Однако входную дверь в доме заклинило, и их пришлось вырезать болгаркой, чтобы выйти.

  • Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области
    Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области ГСЧС Украины в Одесской области
  • Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области
    Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области ГСЧС Украины в Одесской области
  • Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области
    Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области ГСЧС Украины в Одесской области
  • Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области
    Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области ГСЧС Украины в Одесской области
  • Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области
    Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области ГСЧС Украины в Одесской области
  • Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области
    Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области ГСЧС Украины в Одесской области
  • Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области
    Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области ГСЧС Украины в Одесской области
  • Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области
    Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области ГСЧС Украины в Одесской области
  • Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области
    Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области ГСЧС Украины в Одесской области
  • Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области
    Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области ГСЧС Украины в Одесской области
  • Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области
    Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области ГСЧС Украины в Одесской области
  • Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области
    Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области ГСЧС Украины в Одесской области
  • Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области
    Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области ГСЧС Украины в Одесской области
  • Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области
    Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области ГСЧС Украины в Одесской области
  • Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области
    Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области ГСЧС Украины в Одесской области
  • Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области
    Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области ГСЧС Украины в Одесской области
  • Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области
    Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области ГСЧС Украины в Одесской области
  • Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области
    Последствия ракетного удара по 9-этажке в пгт Сергеевка в Одесской области ГСЧС Украины в Одесской области

Вышли на улицу – а там просто месиво

Когда они вышли на улицу, то увидели, что там просто месиво – у всех автомобилей повыбивало стекла, обломки ракеты валялись прямо у них под домом. А соседний дом был стесан, как ножом, говорит Оксана.

"Просто полностью его не было. Магазин сложился в кучку. Погибла Елена Николаевна из того дома, она вытолкнула ребенка в тамбур, соседка схватила за руку, успела. А ее, получается, взрывной волной убило", – говорит очевидец.

Дальше Оксана с детьми спустилась в подвал, где уже было много людей. Потом к ним пришли медики, которые всех осмотрели. У жителей соседних домов были разные травмы – кто ударился головой о стену, кто упал с кровати во время взрыва, у одного мужчины выбило челюсть и он не мог говорить.

Тем временем к дому, в который попала ракета, наехало много скорых – там было много жертв и пострадавших.

"У нас было много переселенцев из горячих точек – из Харькова, Луганской области. Они бежали от войны, три месяца побыли спокойно здесь – и вот снова", – говорит Оксана.

Ракетный удар по Сергеевке

Напомним, 1 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Одна ракета попала в девятиэтажный дом, еще две – в две базы отдыха.

В результате удара была разрушена наружная стена жилого дома и перекрытие с первого по девятый этаж. Погибли более двух десятков людей.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Одесской области целенаправленным актом терроризма против украинского народа.

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