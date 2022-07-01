"Террор России": Зеленский жестко отреагировал на кровавый удар по Сергеевке

Последствия удара РФ по Сергеевке / t.me/odesacityofficial/

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар РФ по Сергеевке Одесской области, в результате чего погибли более 20 человек.

Глава государства на брифинге с премьер-министром Нидерландов Йонасом Гар Стере в Киеве назвал российский ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Одесской области целенаправленным актом терроризма против украинского народа.

"Сегодня российская армия нанесла очередной жестокий ракетный удар. Это была сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета. Она ударила по обычному жилому дому в Одесской области. Такие ракеты создавали для поражения авианосцев и других больших военных кораблей", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что данный ракетный удар "не являлся случайным".

"Это не случайный удар, как об этом говорят масс-медиа в Российской Федерации. Это целенаправленный ракетный удар России, террор России, будем откровенны, против наших городов и сел, против наших людей, взрослых и детей", - сказал президент.

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Напомним, 1 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Три ракеты попали в девятиэтажное здание и базу отдыха.

Из-за удара разрушена наружная стена жилого дома и перекрытие с первого по девятый этаж.

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