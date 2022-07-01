Ракетный удар РФ по Сергеевке: возросло число жертв и раненых

Последствия удара РФ по Сергеевке / t.me/odesacityofficial

В результате ракетного удара в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области погибли 20 человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, среди погибших 16 человек погибли в результате попадания ракеты в жилой дом, ещё четверо – на базе отдыха, в том числе 1 ребенок.

"Пострадали 38 человек (37 человек – жилой дом, из них 6 детей и 1 человек – база отдыха). Госпитализированы в больницу 38 человек", - подчеркивается в сообщении.

На месте продолжаются спасательные работы.

В Одесской области объявили траур

Отметим, что в связи с трагедией, которая произошла в результате ночного ракетного удара в Белгород-Днестровском районе Одесской области и привела к гибели людей, 2 июля объявлено в области днем траура по погибшим, сообщает Одесский горсовет.

"В день траура на всей территории Одесской области будет приспущен Государственный флаг Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений, организаций", - сказано в сообщении на сайте горсовета.

Также рекомендовано воздержаться от проведения развлекательно-концертных мероприятий, спортивных соревнований, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач на региональном и местном уровнях.

Напомним, 1 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Три ракеты попали в девятиэтажное здание и базу отдыха.

Из-за удара разрушена наружная стена жилого дома и перекрытие с первого по девятый этаж.

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