Ракетный удар РФ по Сергеевке: возросло число жертв и раненых

В связи с трагедией 2 июля объявлено в Одесской области днем траура по погибшим
В результате ракетного удара в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области погибли 20 человек.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, среди погибших 16 человек погибли в результате попадания ракеты в жилой дом, ещё четверо – на базе отдыха, в том числе 1 ребенок.
"Пострадали 38 человек (37 человек – жилой дом, из них 6 детей и 1 человек – база отдыха). Госпитализированы в больницу 38 человек", - подчеркивается в сообщении.
На месте продолжаются спасательные работы.
В Одесской области объявили траур
Отметим, что в связи с трагедией, которая произошла в результате ночного ракетного удара в Белгород-Днестровском районе Одесской области и привела к гибели людей, 2 июля объявлено в области днем траура по погибшим, сообщает Одесский горсовет.
"В день траура на всей территории Одесской области будет приспущен Государственный флаг Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений, организаций", - сказано в сообщении на сайте горсовета.
Также рекомендовано воздержаться от проведения развлекательно-концертных мероприятий, спортивных соревнований, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач на региональном и местном уровнях.
Напомним, 1 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Три ракеты попали в девятиэтажное здание и базу отдыха.
Из-за удара разрушена наружная стена жилого дома и перекрытие с первого по девятый этаж.
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