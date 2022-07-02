"Я знала, где Ева спит, и видела, куда прилетело": ракета убила 8-летнюю девочку в Очакове

Ракета убила 8-летнюю девочку в Очакове/ Бабель, архив семьи, ua.depositphotos.com

В результате ракетного обстрела оккупантами Очакова на Николаевщине в ночь на 28 июня погибла 8-летняя девочка Ева Смульськая. Ракета попала прямо в их дом. Других членов семьи удалось откопать из-под завалов, а Еву с 50-летней бабушкой спасти уже не удалось.

У ребенка было еще четверо сестер. Одна из них, 15-летняя Виолетта, вместе со своим трехмесячным сыном сейчас находятся в больнице в коме. Состояние мальчика улучшается, а Виолетте становится хуже. Однако точных прогнозов нет. Истрию семьи рассказал Бабель.

Мама девушек Маргарита рассказывает, Ева была прилежной и талантливой девочкой. Она любила рисовать, всегда помогала маме по хозяйству и фактически была ее "копиркой".

"Всё повторяла за мной, чем бы я ни увлекалась. Я творческая также, но увлечения быстро меняла. Вот беру бисер – и она тоже, вяжу крючком – и она старается. Даже ем картошку жареную – и Ева тоже. Никто из моих дочерей не был так привязан ко мне", – говорит Маргарита.

Вечер накануне обстрела семья провела вместе. Все члены семьи устали от домашней работы и поэтому быстро уснули.

"Мы так устали, что даже не пожелали друг другу Спокойной ночи", – вспоминает мама девочки.

В ту ночь они не услышали сигнала воздушной тревоги. Обычно, когда была воздушная тревога, они все вместе прятались в укрытие – гардеробную комнату. Это единственное место в доме, которое уцелело после ракетного удара.

Когда ракета попала в дом, женщина сразу поняла, что произошло, но не понимала, что делать. Девочки спали в разных комнатах. Маргарита начала громко кричать к ним. Слышала, как рядом плакали младшая дочь и внук.

На ее крики прибежала 13-летняя дочь Тоня – оказалось, что она ночью проснулась и сама перелегла в их укрытие. Поэтому девочка и не пострадала.

"Тоня – наш ангел-хранитель, она помогла выбраться из-под завалов мне, и мы вместе разгребали других. Еву нашли спасатели. Сказали, что откопают и привезут в больницу, но не привезли. Мне долго не хотели говорить [что она погибла], но я давно поняла. Я знала, где Ева спит, и видела, куда прилетело. Других вариантов не было", – рассказывает Маргарита.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов оккупантами города Очаков Николаевской области погибла 6-летняя девочка, 3-месячный младенец попал в больницу и сейчас находится в коме.

Напомним, ранее очевидица рассказала детали ракетного удара по многоэтажке в Сергеевке на Одесщине. По ее словам, возле дома, в который попала ракета, собралось много скорых. На улице были выбиты стекла во всех машинах, а под ногами валялись обломки ракеты.

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