ВСУ отразили вражеский штурм и отбросили оккупантов на трех направлениях

ВСУ отразили вражеский штурм на трех направлениях / Штаб ОСС

Бойцы Вооруженных сил Украины заставили российских оккупантов отойти после неудачного наступления противника в направлении Углегорской ТЭС, рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Как говорится в сводке, опубликованной в Facebook, штурмовые действия в населенном пункте Белогоровка украинские воины также успешно отбили, противник отошел.

"На Краматорском направлении агрессор обстреливал из танков и ствольной артиллерии районы Белогоровки и Верхнекаменского. Нанес авиационный удар вблизи Татьяновки. Штурмовые действия в населенном пункте Белогоровка украинские воины успешно отбили", - сообщили в ВСУ.

На Бахмутском направлении зафиксированы вражеские обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Спирное, Берестово и Вершина. Также противник нанес авиаудару вблизи Вершины. Украинские защитники заставили врага отойти после его наступления в направлении Углегорской ТЭС и неудачной разведки боем в окрестностях Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях противник не прекращал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Враг нанес авиационный удар в районе Терновки.

На Славянском направлении противник предпринимает попытки улучшить тактическое положение своих подразделений. Враг ведет штурмовые действия в направлении населенного пункта Мазановка, имеет частичный успех. Вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Дибровное, Богородичное, Мазановка, Сухая Балка, Краснополье, Вернополье, Большая Камышеваха, а также нанес авиаудары вблизи Дибровного и Богородичного.

Также российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы Харькова и населенных пунктов к северу, северо-востоку и востоку от него. Противник нанес авиаудары неподалеку от Петровки. Украинские воины жестко пресекли вражескую попытку штурмовых действий в направлении н.п. Сосновка.

"Пытаясь хоть как-то помешать логистическому обеспечению подразделений Сил обороны, враг дистанционно миновал местность недалеко от Черкасских Тишек. На направлении идет контрбатарейная борьба", - добавили в Генштабе.

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Напомним, утром 3 июля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, российские оккупанты продолжают продвигаться и закрепляться в районе Лисичанска Луганской области. Административные здания города разрушены полностью.

3 июля росСМИ сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину об оккупации всей Луганской области. По его словам, российская армия полностью контролирует Лисичанск.

К вечеру 3 июля в Генштабе заявили, что Силы обороны Украины после тяжелых боев за Лисичанск приняли решение выйти из города. У врага серьезное преимущество в тяжелом вооружении и численности личного состава. Дальнейшая оборона города могла бы привести к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских военных было решено покинуть город.

Позже президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Украина обязательно вернет оккупированный Лисичанск и превратит все доклады россиян по захвату Луганской области в прах.

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