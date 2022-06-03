ЕС поставит Венгрию на место: эксперт объяснил, как ответить на шантаж Орбана

В ЕС могут изменить порядок голосования из-за Венгрии / Фото: УНИАН

Евросоюз может изменить правила принятия ключевых решений, отменив обязательное условие единогласной поддержки всех стран-членов. Это позволит обойти шантаж, который устраивает Венгрия, не давая принимать новые санкции против РФ (в частности, по нефтяному эмбарго).

Как пишет политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач в материале на Главреде, единственным вариантом влияния на позицию Венгрии может быть реформа самого Европейского Союза - изменение процедуры принятия решений по вопросам внешней политики.

Он уверен в том, что лучшим способом выйти из этой ситуации было бы внести изменения в способ принятия решений (например, принимать их не единогласно, а квалифицированным большинством - две трети, три четверти, три пятых - как угодно).

"Дело в том, что просто взять и исключить страну из процедуры принятия решения, или вообще из состава Евросоюза невозможно, потому что ЕС имеет общую внешнюю политику. Согласно ей, решения принимаются консенсусом и любая страна имеет право вето. Такой принцип делает внешнюю политику Евросоюза слабой и неповоротливой, из-за чего решения принимаются очень долго", - отметил эксперт.

Горбач добавил, что изменение процедуры может занять не менее года: "Однако, если это произойдет, то это будет означать, что Евросоюз сможет быстрее принимать свои внешнеполитические решения (в том числе, и те, что касаются санкций против РФ). Но нюанс в том, что когда Украина вступит в ЕС, она также не сможет иметь права вето на эти внешнеполитические решения".

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Шестой пакет санкций ЕС против России

План Евросоюза по новым санкциям против РФ подразумевает перечень ограничений. Среди них запрет для компаний Европы и физических лиц на предоставление судов и услуг транспортировки российской нефти в третьи страны. В течение 3 месяцев ограничительные меры должны вступить в силу.

Кроме того, от международной межбанковской системы SWIFT должны быть отключены еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк.

Ограничения будут и для физических лиц и компаний на покупку недвижимости в странах Евросоюза.

Санкции изначально были запланированы и в отношении патриарха РПЦ Кирилла, который поддерживает Путина в войне России против Украины. Но, однако, по требованию Венгрии были оттуда исключены.

8 мая послы стран Евросоюза не договорились по шестому пакету санкций против РФ из-за позиции Венгрии. Будапешт отказывается поддерживать эмбарго на российскую нефть. Венгрии в качестве исключения разрешили покупать нефть в России до 2024 года, однако государство все равно заблокировало сделку.

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