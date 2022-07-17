УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россия не может пойти в атаку: сил и средств нет, проблемы даже на Донецком направлении – Жданов

17 июля 2022, 17:45

Распоряжение Шойгу усилить атаки войск РФ по всем направлениям выглядит странно, считает Олег Жданов.

Жданов войска РФ
Вторую неделю войска РФ не могут начать наступление на Донбассе - Жданов / Коллаж Reuters, Главред

Россия на данный момент не может пойти на эскалацию войны против Украины. Причиной тому является отсутствие сил и средств для усиления военных действий. Распоряжение главы Минобороны РФ Шойгу на таком фоне выглядит несколько странным явлениям. Российские войска уже вторую неделю не могут возобновить свое наступление даже на Донецком направлении. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

На своем YouTube-канале в воскресенье, 17 июля он рассказал о том, что сейчас российская армия не может пойти на эскалацию военных действий. Сил и средств для реализации такой задачи у оккупантов нет. Распоряжение Шойгу в такой ситуации и вовсе выглядит странным явлением.

Полковник ВСУ отметил, что уже вторую неделю вражеские подразделения не могут возобновить наступательные действия даже на Донецком направлении.

Читайте такжеРоссия готовит масштабное наступление на Донбассе: где ждать боев"Шойгу, который стоит с карандашом у карты и отдает распоряжение усилить по всем направлениям деятельность Вооруженных сил РФ – для меня, как для военного, звучит несколько странно. На сегодняшний день Россия не способна эскалировать конфликт. Потому что не имеет сил и средств для этого. Уже вторая неделя заканчивается, а они не могут возобновить наступление на Донецком направлении", - подчеркнул Олег Жданов.

Смотрите видео Главред – Романенко рассказал, почему до перелома на войне России против Украины еще далеко

Война России против Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее рассказал, что Украина эффективно контрнаступает в Херсонской области, постепенно освобождая свои территории. Но, по его словам, оккупационные войска РФ давят на украинскую армию на Донбассе, пытаясь вытеснить ее с позиций на севере Донецкой и Луганской областей.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко полагает, что украинской армии удалось перевести вражеские войска к обороне на Херсонском направлении. Однако на Донбассе захватчики продолжают атаковать. Там силы обороны Украины вынуждены обороняться.

В Оперативном командовании Юг сказали, что войска Украины продолжают наносить меткие удары по объектам противника на южном фронте. В связи с этим враг испытывает проблемы в логистике и не может переходить в наступление.

Другие новости:

войска России война на Донбассе Олег Жданов война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:46

Неудачи и трудности: 2 знака ждет непростой период в течении 10 лет - фортуна от них отвернется

17:45

Россия не может пойти в атаку: сил и средств нет, проблемы даже на Донецком направлении – ЖдановВидео

17:36

В США дали тревожный прогноз: запасов оружия не хватит на длительную войну в УкраинеВидео

17:08

Помогают нашим ВСУ: на Запорожье пьяные буряты и чеченцы устроили перестрелку

17:01

Когда Спасы 2022: Медовый, Яблочный и Ореховый Спас – даты, запреты и традиции

Реклама
16:55

"Выносят" позиции РФ: HIMARS меняют ход войны в Украине - ПентагонВидео

16:30

"Сносит башню": ВСУ под Изюмом сожгли бронетехнику РФ вместе с экипажемВидео

16:26

Медведев разразился истерикой из-за Крыма: грозит Украине "судным днем" и опасается удара НАТОВидео

16:21

Убивать и сжигать - единственный план Путина: у Зеленского отреагировали на приказ захватить ХарьковВидео

15:59

Срочник "Бандит" сбил "иглой" уже шестой русский самолет и хочет еще: видео героя

15:56

Российская ракета в Виннице убила жену известного украинского баянистаВидео

15:40

Путин готовит преемника: в МВД раскрыли детали и назвали фаворитаВидео

15:39

Передовая авиация США, радары и артиллерия: армии нужно усиление для освобождения юга – ВСУВидео

15:31

Украина не будет бить по России, а вот с Крымским мостом может "что-то случиться" - АрестовичВидео

15:27

Приметы на 18 июля: какие 3 вещи нужно сделать, чтоб защитить семью от бед и привлечь деньгиВидео

15:22

Под "Червону калину" в исполнении скрипачей: в Виннице попрощались с 4-летней Лизой, которую убила ракета РФВидео

14:59

Путин – ЛГБТ-клоун: швейцарцы "опустили" президента РФ, Москва истерит и грозит судомВидео

14:51

Путин потерял уже 50 тыс. своих солдат: они либо убиты , либо ранены - британский адмиралВидео

14:51

Стартует "упрощенное" ВНО-2022: как будут сдавать в условиях ракетных угроз

14:43

"Я убил, а ребята похвалили": оккупант признался сестре, как лишал жизни мирных украинцев - перехватВидео

Реклама
14:28

Армия Украины сковала войска РФ на юге: враг терпит удар за ударом и не может наступатьВидео

14:25

"России, как избитой собаке придется уходить": в РФ запугивают родственников отказниковВидео

14:16

В Москве угрожают "сокрушительным ударом" по Киеву: там паникуют из-за Крымского мостаВидео

13:41

"Держат в гараже, кормят баландой": солдат РФ рассказал, как отказников заставляют вернуться на фронт

13:22

Британия готова воевать с Россией, если она нападет на страну НАТО – командующий британских ВВС

13:00

Гороскоп на завтра 18 июля 2022: Скорпионам – подсказки судьбы, Водолеям – ошибки, Рыбам – неожиданные событияВидео

12:37

У Путина собрались отказаться от SWIFT и ищут "помощи" у Китая и ТурцииВидео

12:35

"Сложить оружие" и "принять врага с добром": студентку выгнали из университета за скандальный пост

12:16

Экс-начальник СБУ в Крыму оказался предателем: подло "сливал" Кремлю тайную госинформациюВидео

11:52

На Херсонщине около 12-15 тыс. войск РФ: враг сдастся еще до начала контрнаступления ВСУ – АрестовичВидео

10:59

Готовятся к контрнаступлению ВСУ: оккупанты укрепляют свою оборону на юге - разведкаВидео

10:58

В Греции разбился грузовой самолет Ан-12 с опасным грузом: погибли 8 украинцевВидео

10:32

В РФ "анонсировали" удары по учебным заведениям: под серьезной угрозой четыре городаВидео

10:19

ВСУ дали хорошую взбучку армии Путина, у РФ нет сил напасть на Польшу или Литву - польский генерал

09:40

Вернет к жизни погибающий цветок: как приготовить супер настойку для всех комнатных растений

09:22

Украину накрывают грозовые дожди: в каких регионах ожидать непогодыВидео

08:57

Путин приказал захватить всю Харьковскую область - Институт изучения войныВидео

08:47

День металлурга 2022: мощные поздравления для родных и коллег, открытки и картинки к празднику

08:46

Гороскоп на сегодня 17 июля 2022: Девам – деньги, Стрельцам – пророческие сны, Козерогам – испытанияВидео

08:40

ВСУ "поджарили" оккупантов: были уничтожены склад, база и казармыВидео

Реклама
08:30

Чистка желчного пузыря дома народными средствами: ТОП-5 проверенных способовВидео

08:25

ISW: В РФ командование войной оказалось под угрозой - не могут решить, кто из генералов главнееВидео

08:16

Никогда не говори "никогда", или Почему Украина пока не стреляет по Россиимнение

07:35

"Мстят за разрушенный штаб": оккупанты нанесли по Николаеву ракетный ударВидео

07:30

Польза и вред капусты: кому нельзя ее есть, а некоторым она поможет как лекарствоВидео

06:24

Россия мстит Украине: почему ракетные удары могут усилитьсямнение

06:10

Самая вкусная и невероятно хрустящая квашеная капуста: простой рецептВидео

06:00

ВСУ не переломили ход войны: РФ жмет на Донбассе, а Запад медлит с оружием – генерал РоманенкоВидео

04:30

Дикая жара +38º: украинцы узнали сроки атаки африканского пеклаВидео

04:04

Самой красивой женщине мира изменяет муж - Эмили Ратаковски разводится

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять