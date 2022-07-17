Россия не может пойти в атаку: сил и средств нет, проблемы даже на Донецком направлении – Жданов

Вторую неделю войска РФ не могут начать наступление на Донбассе - Жданов / Коллаж Reuters, Главред

Россия на данный момент не может пойти на эскалацию войны против Украины. Причиной тому является отсутствие сил и средств для усиления военных действий. Распоряжение главы Минобороны РФ Шойгу на таком фоне выглядит несколько странным явлениям. Российские войска уже вторую неделю не могут возобновить свое наступление даже на Донецком направлении. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

На своем YouTube-канале в воскресенье, 17 июля он рассказал о том, что сейчас российская армия не может пойти на эскалацию военных действий. Сил и средств для реализации такой задачи у оккупантов нет. Распоряжение Шойгу в такой ситуации и вовсе выглядит странным явлением.

Полковник ВСУ отметил, что уже вторую неделю вражеские подразделения не могут возобновить наступательные действия даже на Донецком направлении.

Читайте такжеРоссия готовит масштабное наступление на Донбассе: где ждать боев"Шойгу, который стоит с карандашом у карты и отдает распоряжение усилить по всем направлениям деятельность Вооруженных сил РФ – для меня, как для военного, звучит несколько странно. На сегодняшний день Россия не способна эскалировать конфликт. Потому что не имеет сил и средств для этого. Уже вторая неделя заканчивается, а они не могут возобновить наступление на Донецком направлении", - подчеркнул Олег Жданов.

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Война России против Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее рассказал, что Украина эффективно контрнаступает в Херсонской области, постепенно освобождая свои территории. Но, по его словам, оккупационные войска РФ давят на украинскую армию на Донбассе, пытаясь вытеснить ее с позиций на севере Донецкой и Луганской областей.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко полагает, что украинской армии удалось перевести вражеские войска к обороне на Херсонском направлении. Однако на Донбассе захватчики продолжают атаковать. Там силы обороны Украины вынуждены обороняться.

В Оперативном командовании Юг сказали, что войска Украины продолжают наносить меткие удары по объектам противника на южном фронте. В связи с этим враг испытывает проблемы в логистике и не может переходить в наступление.

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