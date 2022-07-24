"Венгрии обещали Закарпатье": Фейгин объяснил, почему Орбан поддерживает Путина

По данным Марка Фейгина, Орбан должен был выражать Путину "достаточно явную поддержку в войне".
Российский диктатор Владимир Путин, понимал, что одному в войне против Украины будет сложно. Он "подкупил" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обещанием о том, что передаст ему часть Закарпатья, в случае падения киевской власти. Об этом заявил российский правозащитник Марк Фейгин, сообщает 24 канал.
В свою очередь Орбан должен был выражать Путину "достаточно явную поддержку в войне". Фейгин убежден, что РФ воспринимает Украину как наконечник "западного копья" и пытается всех убедить, что "Киев превратился в проект антироссии".
"Ой, подпали под Запад? Только Запад что-то не занимал территории, не убивал детей в Буче и помогает деньгами. Почему бы тогда Украине не выбрать союзником Запад? А кого выбирать? Москву? Этих всех с мордами в виде задниц?", - говорит Фейгин.
Он также напомнил, что Венгрия постоянно выступает против антироссийских санкций и защищает поставки российских энергоносителей в Европу.
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Напомним, пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко раскритиковал заявление Орбана о неэффективности европейских санкций, введенных против России. Он заявил, что европейскую экономику убивают не санкции, а гибридная война РФ.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости максимального санкционного ограничения передвижения вне России всех, кто входит в политическое и военное окружение президента РФ.
Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Евросоюз в том, что он якобы занял "неправильную позицию в войне", которую начал Путин против Украины. Он заявил, что Европе не нужно было становиться на сторону Украины, а необходимо было стать "между Россией и Украиной".
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