"Венгрии обещали Закарпатье": Фейгин объяснил, почему Орбан поддерживает Путина

Путин обещал Орбану Закарпатье / Коллаж Reuters, tvp.info

Российский диктатор Владимир Путин, понимал, что одному в войне против Украины будет сложно. Он "подкупил" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана обещанием о том, что передаст ему часть Закарпатья, в случае падения киевской власти. Об этом заявил российский правозащитник Марк Фейгин, сообщает 24 канал.

В свою очередь Орбан должен был выражать Путину "достаточно явную поддержку в войне". Фейгин убежден, что РФ воспринимает Украину как наконечник "западного копья" и пытается всех убедить, что "Киев превратился в проект антироссии".

"Ой, подпали под Запад? Только Запад что-то не занимал территории, не убивал детей в Буче и помогает деньгами. Почему бы тогда Украине не выбрать союзником Запад? А кого выбирать? Москву? Этих всех с мордами в виде задниц?", - говорит Фейгин.

Он также напомнил, что Венгрия постоянно выступает против антироссийских санкций и защищает поставки российских энергоносителей в Европу.

Читайте такжеОрбан признал право Украины защищаться от РФ, но сразу призвал "не финансировать войну"

Напомним, пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко раскритиковал заявление Орбана о неэффективности европейских санкций, введенных против России. Он заявил, что европейскую экономику убивают не санкции, а гибридная война РФ.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости максимального санкционного ограничения передвижения вне России всех, кто входит в политическое и военное окружение президента РФ.

Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Евросоюз в том, что он якобы занял "неправильную позицию в войне", которую начал Путин против Украины. Он заявил, что Европе не нужно было становиться на сторону Украины, а необходимо было стать "между Россией и Украиной".

Другие новости: