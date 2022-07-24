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Август может стать "роковым" для россиян: оккупанты готовятся к "сюрпризам" от ВСУ - Фейгин

24 июля 2022, 13:12

Марк Фейгин напомнил, что некие "роковые" для России события происходили в августе.

Марк Фейгин, российские военные
Россияне боятся августа, он может стать роковым / Коллаж УНИАН, npr.org

Русские боятся августа, как огня. Именно этот месяц может стать для них "роковым". Об этом заявил российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин, сообщает 24 канал.

Он отметил, что много "плохих" событий для РФ случались именно в августе.

"Однако я вам скажу, что для России все худшее случалось в августе. Я не знаю, почему. И именно в этом месяце они боятся. Они увидят какую-то роковую зависимость от неудач", - сказал Марк Фейгин.

Фейгин добавил, что оккупанты понимают то, что украинские воины готовят для них на фронте "что-то интересное". Он считает, что именно август может стать для ВСУ лучшим месяцем для решительных действий.

По его мнению, удары по мостам на Херсонщине свидетельствуют о том, что ВСУ готовятся к чему-то важному на фронте.

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Удары ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне

19 июля советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что ВСУ нанесли точечный артиллерийский удар по укрепрайону российских оккупационных войск возле Антоновского моста в захваченном Херсоне.

После этого стало известно, что мост был только поврежден и он пригоден для дальнейшей эксплуатации. Как рассказал советник руководителя ОП Алексей Арестович, ВСУ уничтожили позицию ПВО, а также укрепления, где сидели солдаты, охранявшие мост.

Об еще одном ударе по мосту стало известно утром 20 июля. На эстакаде появились новые дыры от ударов. При этом гауляйтер Херсонщины Кирилл Стремоусов заявил, что Антоновский мост будет закрыт для движения.

Как отметили в британской разведке, Антоновский мост очень важен для оккупантов и является их уязвимостью, ведь через него происходит поставка оружия захватчикам.

Позже стало известно, что ВСУ взяли Антоновский мост под огневой контроль.

Сегодня утром украинские военные ударили по мосту вблизи села Дарьевка через реку Ингулец.

Другие новости:

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