В Украине ликвидировали танкиста из "секретной" военной базы РФ в Абхазии

В Украине ликвидировали танкиста из "секретно" военной базы РФ в Абхазии/ коллаж УНИАН и Иракли Комахидзе

Бойцы ВСУ ликвидировали еще четырех оккупантов, которые ранее несли службу на "секретной" 7-й российской военной базы в Абхазии. Среди них оказался 35-летний танкист армии агрессоров Алексей Назаренков. Об этом сообщил основатель InformNapalm и известный эксперт-расследователь Иракли Комахидзе в Facebook.

"Отследить потери такой специфической войсковой части как 7-я российская оккупационная военная база из Абхазии, довольно сложно. Часто в некрологах российских оккупантов нет упоминания места их службы, да и в абхазких пабликах информации по ним не публикуют", – пояснил он.

Комахидзе добавил, что на связь с ним вышел аноним, который поделился ссылкой некролога танкиста армии РФ Алексея Назаренкова (24 февраля 1987 года рождения). На фото убитого оккупанта мужчина и увидел знакомый шеврон воинской части 09332.

По данным росСМИ, старший сержант, командир танка Назаренков был ликвидирован 27 мая 2022 года на территории Украины. По результатам методологии OSINT, Комахидзе удалось установить, что Назаренков на протяжении последних десяти лет служил по контракту именно в танковом батальоне 7-й военной базы (в/ч 09332, Гудаута, оккупированная русскими Абхазия, Грузия).

Ликвидированный оккупант Алексей Назаренков / Иракли Комахидзе

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Напомним, ранее на войне в Украине был ликвидирован очередной солдат путинской армии Дмитрий Тупицын. Оккупант был родом из Казахстана, но воевал за страну-агрессора РФ. Смерть Тупицына подтвердили и в российском городе Карталы Челябинской области, где проживал захватчик.

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Датой гибели Кенса называют 10 июля, обстоятельства ликвидации не озвучиваются. Известно, что оккупанта не довезли до госпиталя.

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