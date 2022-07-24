"Адская ночь": под Мелитополем нанесли удар по захваченному РФ аэродрому

На аэродроме оккупированного Мелитополя раздавались взрывы, рассказал городской глава Иван Федоров.
В ночь на воскресенье, 24 июля, в Запорожской области были нанесены новые удары по позициям российских оккупантов.
На аэродроме оккупированного Мелитополя раздавались взрывы, рассказал городской глава Иван Федоров.
"В Мелитополе и близ города очередная адская ночь для рашистов", – подчеркнул он.
Федоров уточнил, что раздавались взрывы и засвидетельствован дым на аэродроме Мелитополя, который оккупанты безуспешно пытаются восстановить после атак ВСУ.
Кроме того, были слышны взрывы в восточном направлении от города – вблизи села Константиновка
"Надеемся на сюрприз рашистам от движения сопротивления и ждем подтверждения информации", - добавил Федоров.
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Ранее мэр города Мелитополь Иван Федоров заявлял, что российские оккупанты готовят проведение так называемого "референдума".
16 июля Андрющенко сообщил, что через захваченный РФ Мариуполь в сторону Запорожской области прошла российская колонна в составе около 100 единиц военной техники. В колоннах были боевые машины десанта БМД-4 и много бронетранспортеров.
Военный эксперт Олег Жданов убежден, что перемещение техники связано с укреплением позиций оккупантов на Запорожском направлении или с созданием новой группировки в районе Энергодара.
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