"Адская ночь": под Мелитополем нанесли удар по захваченному РФ аэродрому

В Запорожской области нанесен удар по оккупантам / pixabay.com

В ночь на воскресенье, 24 июля, в Запорожской области были нанесены новые удары по позициям российских оккупантов.

На аэродроме оккупированного Мелитополя раздавались взрывы, рассказал городской глава Иван Федоров.

"В Мелитополе и близ города очередная адская ночь для рашистов", – подчеркнул он.

Федоров уточнил, что раздавались взрывы и засвидетельствован дым на аэродроме Мелитополя, который оккупанты безуспешно пытаются восстановить после атак ВСУ.

Кроме того, были слышны взрывы в восточном направлении от города – вблизи села Константиновка

"Надеемся на сюрприз рашистам от движения сопротивления и ждем подтверждения информации", - добавил Федоров.

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Ранее мэр города Мелитополь Иван Федоров заявлял, что российские оккупанты готовят проведение так называемого "референдума".

16 июля Андрющенко сообщил, что через захваченный РФ Мариуполь в сторону Запорожской области прошла российская колонна в составе около 100 единиц военной техники. В колоннах были боевые машины десанта БМД-4 и много бронетранспортеров.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что перемещение техники связано с укреплением позиций оккупантов на Запорожском направлении или с созданием новой группировки в районе Энергодара.

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