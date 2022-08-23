В Госдепе США отреагировали на убийство дочери Дугина

В Госдепе высказались об убийстве дочери Дугина

Власти США безоговорочно осуждают убийства мирных граждан, где бы они ни происходили, будь то в Буче или Москве, говорится в заявлении официального представителя Госдепа США Неда Прайса во время брифинга.

Он отметил, что Украина отрицает любую причастность к убийству дочери идеолога "русского мира" Дарьи Дугиной.

"Мы безоговорочно осуждаем атаки на гражданских лиц, будь то в Киеве, в Буче, в Харькове, в Краматорске, в Мариуполе или в Москве. Этот принцип применим во всем мире", - добавил он.

Убийство дочери Дугина

Подрыв автомобиля Дугина произошел в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье. За рулем авто оказалась дочь Александра Дугина - Дарья. Позже оказалось, что в машине должен был быть сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.

После взрыва джип сразу же съехал на обочину и загорелся. Тело Дарьи Дугиной нашли в машине, оно было сильно обгоревшим.

На место взрыва приехал и сам Дугин. Позже стало известно, что он попал в больницу.

В Офисе президента Украины отреагировали на подрыв машины и заявили, что наша страна не имеет никакого отношения к инциденту.

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что идеолога русского фашизма и приближенного к Путину Дугина пытались уничтожить российские партизаны Национальной республиканской армии, которые якобы хотят свергнуть диктатора.

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