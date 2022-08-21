В Севастополе прогремели взрывы: что известно о новой "бавовне"

В Севастополе слышны новые взрывы / Скриншот

В воскресенье, 21 августа, во временно захваченном РФ Севастополе прогремели новые взрывы.

Оккупационные власти утверждают, что в городе якобы работают силы ПВО, пишет Крым. Реалии.

"Взрыв прогремел примерно в 06: 33 по местному времени. Дыма или работы ПВО заметно не было", - пишет издание.

В свою очередь назначенный оккупантами "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев традиционно утверждает о работе систем противовоздушной обороны.

"В Севастополе снова работает ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие", - пишет Развожаев.

Напомним, ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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