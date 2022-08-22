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В Крыму "бавовна": в Сети сообщают о мощных взрывах в Севастополе и Балаклаве

22 августа 2022, 18:33

В местных пабликах утверждают, что взрывы было слышно в каждом районе Севастополя.

Крым, взрывы
В Крыму прогремели мощные взрывы / Коллаж фото УНИАН

В Крыму прогремели мощные взрывы. Их было громко слышно в Севастополе и Балаклаве. Об этом начали сообщать в местных пабликах.

Местные жители утверждают, что взрывы было слышно в каждом районе Севастополя. В некоторых домах задрожали окна и стены.

В комментариях к постам пишут:

  • "Гардина аж задергалась и ворота железные задрожали"
  • "Окна в доме чуть не вылетели"

Напомним, военный эксперт Денис Попович заявил, что в Крыму нет серьезной противовоздушной обороны, то не исключено, что совсем скоро там могут почувствовать новую "бавовну".

"Фактически, такой серьезной противовоздушной обороны вокруг штаба Севастополя сейчас нет. А если ее нет, то, добро пожаловать, может им на голову упадет что-то крепкое", — добавил Попович.

Ситуация в Крыму

Министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что Украина может применять оружие Запада по военным объектам РФ в оккупированном Крыму. США не против таких действий Киева. Между Штатами и Украиной существует договоренность о неприменении таких вооружений по территории России. На оккупированные украинские земли она, безусловно, не распространяется.

Издание Politico опубликовало комментарий представителя Белого дома, который заявил, что Вашингтон признает право Украины наносить удары по военным объектам в оккупированном Крыму западным оружием. У Байдена назвали полуостров суверенной территорией Украины.

18 августа в Крыму снова прозвучали взрывы. Жители Керчи публиковали видео, вероятно, пролетов ракет. Позже сообщалось, что произошли взрывы и на аэродроме Бельбек в Севастополе.

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