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"Упадет что-то крепкое": Украина может устроить россиянам "праздник" на День Независимости - эксперт

21 августа 2022, 18:50

Эксперт анонсировал новые "прилеты" по Крыму.

Украинские военные, ВСУ, артиллерия, сгоревшая техника
ВСУ могут забросать "сюрпризами" оккупантов на День Независимости / Коллаж фото Генштаб ВСУ, УНИАН

В Сети все чаще говорят о том, что оккупанты могут массово обстрелять города Украины в День независимости, 24 августа. Однако на самом деле нельзя исключать варианта, что это Украина готовит "сюрпризы" для россиян. Об этом заявил военный эксперт Денис Попович, сообщает Радио НВ.

24 августа может превратиться для оккупантов в настоящий "праздник" с "подарками".

"Пока похоже на то, что и мы можем подготовить какой-то сюрприз для россиян. Весь этот "хлопок" в Крыму. Можно пригласить и россиян на празднование украинского Дня Независимости, предложив им определенные "праздничные" мероприятия", — сказал Денис Попович.

Он также отметил, что в Крыму нет серьезной противовоздушной обороны, то не исключено, что совсем скоро там могут почувствовать новую "бавовну".

"Фактически, такой серьезной противовоздушной обороны вокруг штаба Севастополя сейчас нет. А если ее нет, то, добро пожаловать, может им на голову упадет что-то крепкое", — добавил Попович.

Угроза ракетных ударов по Украине 24 августа

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что войска РФ на этой неделе могут пойти на особо жесткие атаки и провокации против Украины. Глава государства сказал, что украинцам важно не поддаваться давлению врага.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк не исключил усиление Россией обстрела украинских городов в День Независимости Украины. Возможны удары, в том числе и по Киеву.

В ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье произошел взрыв автомобиля, в котором находилась Дарья Дугина - дочь идеолога "русского мира" и пропагандиста Александра Дугина. Она погибла.

В России обвинили в ее гибели Украину. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк опроверг причастность Киева к гибели Дугиной.

Главная российская пропагандистка Маргарита Симоньян и другие ее коллеги призвали Россию "нанести удар по центрам принятия решений" в Киеве.

Работникам государственных учреждений, которые расположены в правительственном квартале - Офиса президента, Верховной Рады, НБУ и других органов власти – рекомендуют в период с 22 по 26 августа работать дома или, по возможности, как можно меньше появляться в таких зданиях.

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