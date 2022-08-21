Киев под угрозой: в Британии назвали условие применения РФ ядерного оружия

РФ может применить ядерное оружие

В войне с Украиной Россия может применить ядерное оружие, заявил бывший глава Объединенного командования Вооруженных сил Великобритании генерал Ричард Бэрронс.

Вероятной целью может стать то подразделение украинских войск, которые будет вести успешные наступательные действия, подчеркнул он в интервью ВВС.

Отставной британский генерал предупредил, что РФ может решиться применить малый ядерный боеприпас, если Украина сможет собрать ресурсы для наступления и если ВСУ достигнут успеха.

Он напомнил, что в соответствии с доктриной РФ, ядерное оружие может быть применено в ответ на ядерную атаку, а также в случае иной агрессии, которая "ставит под угрозу существование государства, и атаки на критически важные объекты".

"Речь идет не о межконтинентальных баллистических ракетах, а о малом ядерном боеприпасе для срыва наступления, который в глазах российских властей будет угрожать интересам государства", - уточняет Бэрронс.

Он отметил, что эксперты выдвигают разные версии того, что может стать объектом российского ядерного удара с разбросом от демонстрационной детонации над морем до обстрела Киева.

"Наиболее вероятным сценарием может быть удар по подразделениям украинской армии, которые ведут наступление, который российские войска не могут сдержать иначе", - добавил Бэрронс.

Ранее военный эксперт Олег Жданов озвучил мнение, что президент РФ Владимир Путин вряд ли решится пойти на реализацию сценария ядерной войны. Запад не позволит ему это сделать, поскольку никому не нужна такая ситуация в центре Европы.

Вопрос четко отслеживается, и самому Путину дали четко понять, что как только начнутся разговоры о применении ядерного оружия, будет нанесен удар по бункеру, где на тот момент окажется российский глава государства.

По мнению министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, поскольку глава РФ Владимир Путин не может добиться своих целей в Украине, он может прейти к плану D. Как полагает британский военачальник, это приведет к смене Москвой стратегии войны.

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