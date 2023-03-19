"Обратка" для оккупантов: Вятрович объяснил сценарий развала РФ изнутри

Гибридная война может быть использована против РФ, не исключил Владимир Вятрович.

Владимир Вятрович / УНИАН

Украина должна искать силы в Российской Федерации и поддерживать их для того, чтобы они расшатывали ситуацию в стране-агрессоре изнутри, чтобы определенные события происходили и на российской территории, заявил историк, народный депутат Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Гибридная война, которая была использована против нас, так же может быть использована и против Российской Федерации. Вспомните недавние события в Брянской области, когда российский легион начал действовать – это нормальная "обратка" с нашей стороны", — подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Историк пояснил, что события, которые оккупанты активно подогревали на оккупированных территориях Украины, теперь могут произойти и на российской территории.

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"Я категорически против каких-либо серьезных политических переговоров с россиянами и взятием на себя каких-либо обязательств перед ними, кроме разве что представителей порабощенных народов России. Но я думаю, что наши доблестные разведчики или кто-то другой, кто может и хочет работать на территории России, вполне могут пользоваться россиянами в войне против нынешнего российского режима", — добавил Вятрович.

Напомним, ранее в Telegram было опубликовано видео организации "Русский добровольческий корпус", члены которой взяли ответственность за операцию в Брянской области на себя. Они заявили, что пришли в Брянскую область, "чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

Позднее представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии "Громадському" назвал информацию о "боях" в Брянской области "продолжением трансформации России, ее очищением и освобождением от диктатуры Путина".

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