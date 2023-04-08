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"Бунт в РФ могут поднять якуты или буряты": журналист оценил шансы на развал РФ

Анна Ярославская
8 апреля 2023, 01:33
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Сначала россияне должны почувствовать значительное ухудшение условий своей жизни. И тогда, может быть, у малых народов России возникнут вопросы.
Михаил Ганницкий
Михаил Ганницкий оценил шансы на развал РФ в ближайшее время / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

В ближайшие годы распад страны-агрессора России маловероятен. Он мог бы произойти на почве межэтнических конфликтов, однако сейчас об этом говорить рано. Такое мнение в интервью Главреду озвучил журналист, шеф-редактор информационного агентства УНИАН Михаил Ганницкий.

"Некому разыграть такую монету, до таких событий еще нужно дожить. Сначала россияне должны здорово обеднеть и понять, что им не хватает, условно говоря, еды, и почувствовать значительное ухудшение условий своей жизни. И тогда, может быть, у малых народов России возникнут вопросы", - объяснил он.

Ганницкий предположил, что "бунт в РФ могут поднять якуты, у которых были подобные попытки в 2010-е годы, или буряты, в республике которых добывают больше всего в мире алмазов, а уровень жизни – как во всей России за пределами Москвы".

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"События возможны, однако, к сожалению, говорить об этом пока рано", - отметил он.

Журналист добавил, что, согласно опросам российской социологической организации Левада-Центр, поддержка агрессивной внешней политики, которую ведет сейчас Российская Федерация, во всех регионах является значительной. Кроме того, российская пропаганда интерпретирует события в правильном для Москвы ключе.

"России нужен хотя бы 5-летний период информационной детоксикации и перевоспитания, чтобы россияне узнали, почему к ним так относятся соседи, а также как соседние государства – страны Балтии, бывшие участники Организации Варшавского договора и СССР – трактуют исторические события. Если бы им рассказали о преступлениях Гулага, большевиков, царей от Петра до Николая, тогда появился бы шанс на просветление. Возможно, в такой ситуации они задумаются о том, что налоговые отчисления и гигантские нефтегазовые доходы лучше направить на свои нужды – хорошо пожить, провести в дома канализацию, положить асфальт во дворе многоквартирного дома в Екатеринбурге, а не на политические фантазии их шизофреников-руководителей", - считает журналист.

Развал России

В конце февраля глава Кремля Владимир Путин впервые заявил об угрозе распада РФ. Согласно его прогнозу, тогда будет не "объединенный русский народ", а отдельно московиты, уральцы и другие национальности. Он пожаловался, что западный мир может принять Россию в семью цивилизованных народов только по частям.

Тем временем Совет безопасности РФ предупредил президента Владимира Путина о рисках очень скорого начала развала России. По мнению экспертов при Совбезе РФ, первой на выход из состава России стоит республика Татарстан.

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявил, что распад РФ зависит от нескольких факторов. В частности, это результат нынешней войны.

Экс-командующий корпусом американской армии на европейском континенте генерал Бен Ходжес считает, что Россия может развалиться в случае поражения в войне против Украины, после чего на ее территории появятся новые государства.

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