Данилов "ткнул носом" Кремль в ответ на обвинения в атаке на Москву

Столица страны-агрессора России Москва – самое защищенное место на территории государства, обвинять Украину в ударе бессмысленно, сказал Алексей Данилов.

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Украина не атаковала Москву дронами - Данилов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот соцсети

Украина как государство не имеет никакого отношения к атаке Москвы дронами, которая произошла утром 30 мая. Не исключено, что подобные действия – отработка Кремлем своих военных операций. Российская столица является самым защищенным городом страны-агрессора России, поэтому бессмысленно обвинять украинское государство. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В интервью Радио Свобода он рассказал о том, что Украина непричастна к атаке на Москву. Согласно предположению чиновника, подобные действия могут указывать на проведение российскими оккупационными войсками какой-либо операции.

По мнению Данилова, Москва – самое защищенное место в России, поэтому странно полагать, что Киев мог бы ее атаковать.

"Еще раз подчеркну, что мы не имеем к этому никакого отношения. А если они таким образом отрабатывают какие-то для себя операции, то что? Что я могу сказать?" – подчеркнул Алексей Данилов.

Атака Москвы неизвестными дронами

В ночь на 30 мая неизвестные летательные аппараты атаковали столицу России Москву.

На город налетели около 25-30 дронов. Некоторые из БПЛА попали в многоэтажки, были установлены незначительные повреждения.

В социальных сетях россияне написали о "дырявом ПВО" и начали паниковать. Некоторые граждане РФ призвали "ответить Киеву и уничтожить украинскую столицу".

Позже выяснилось, что дроны наносили удары и рядом с имениями российской верхушки.

Один из БПЛА упал в 3 км от дачи Путина в Ново-Огарево.

Смотрите видео, в котором Подоляк рассказал об атаке дронами Москвы:

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