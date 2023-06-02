Данилов "ткнул носом" Кремль в ответ на обвинения в атаке на Москву

Украина как государство не имеет никакого отношения к атаке Москвы дронами, которая произошла утром 30 мая. Не исключено, что подобные действия – отработка Кремлем своих военных операций. Российская столица является самым защищенным городом страны-агрессора России, поэтому бессмысленно обвинять украинское государство. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
В интервью Радио Свобода он рассказал о том, что Украина непричастна к атаке на Москву. Согласно предположению чиновника, подобные действия могут указывать на проведение российскими оккупационными войсками какой-либо операции.
По мнению Данилова, Москва – самое защищенное место в России, поэтому странно полагать, что Киев мог бы ее атаковать.
"Еще раз подчеркну, что мы не имеем к этому никакого отношения. А если они таким образом отрабатывают какие-то для себя операции, то что? Что я могу сказать?" – подчеркнул Алексей Данилов.
Атака Москвы неизвестными дронами
В ночь на 30 мая неизвестные летательные аппараты атаковали столицу России Москву.
На город налетели около 25-30 дронов. Некоторые из БПЛА попали в многоэтажки, были установлены незначительные повреждения.
В социальных сетях россияне написали о "дырявом ПВО" и начали паниковать. Некоторые граждане РФ призвали "ответить Киеву и уничтожить украинскую столицу".
Позже выяснилось, что дроны наносили удары и рядом с имениями российской верхушки.
Один из БПЛА упал в 3 км от дачи Путина в Ново-Огарево.
Смотрите видео, в котором Подоляк рассказал об атаке дронами Москвы:
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