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ВСУ влупили по позициям россиян в Бердянске: над портом густой дым

Алёна Воронина
2 июня 2023, 13:13 обновлено 2 июня, 13:25
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Было попадание по позициям российских захватчиков. То, что в район порта прилетело несколько ракет, подтвердили и сами оккупанты.
Взрыв в Бердянске
ВСУ влупили по позициям россиян в Бердянске/ коллаж: Главред, фото: Telegram, скрин

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области в пятницу, 2 июня, прогремели мощные взрывы.

Есть попадание в позиции российских захватчиков. Об этом сообщает Бердянская городская военная администрация, а также местные Telegram-каналы.

"В Бердянске снова расцветает хлопок! Есть попадание по позициям оккупантов. Спасибо ВСУ за то, что приближают освобождение города. Ждем подробностей и подтверждения Генштаба", – говорится в сообщении Бердянской ГВА в Telegram.

видео дня

Согласно предварительным данным, несколько ракет прилетело в район порта. Это подтверждают в сети и сами российские оккупанты.

Взрыв также слышали в селе Осипенко. Там в районе полигона видели дым, который быстро развеялся. В небе была заметная полоса дыма, которая не походила на полосу от самолета.

Кроме этого, местные жители сообщают и о ракете, которая летела в сторону Косы, но ту ракету сбили. Отмечается, что она могла упасть в районе Слободка.

Взрыв в Бердянске
"Прилет" по оккупантам в Бердянске/ скрин

Смотрите видео "прилета" по оккупантам в Бердянске:

Взрывы в оккупированном Бердянске

Под Бердянском в Запорожской области утро 27 мая для российских оккупантов началось со взрывов. Местные жители сообщили, что было попадание по базе отдыха "Химик", что расположена в селе Новопетровцы возле Бердянска. На этой базе отдыха было место расположения российских захватчиков.

В этот же день стало известно о новых прилетах по позициям РФ в Бердянске. Дым поднимался над оккупационным исполкомом. По имеющейся информации, многие российские оккупанты были уничтожены.

28 мая стали известны детали об ударе по базе отдыха "Химик" в селе Новопетровцы, где была база российских оккупантов. Как рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров во время телемарафона, на этой базе отдыха была огромная концентрация как российской живой силы, так и военной техники.

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